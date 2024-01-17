Фермер из Агалатово отправил участникам СВО сыры собственного производства

По всей России растут масштабы гуманитарной помощи для участников Специальной военной операции. Свою лепту в большое дело вносят и предприниматели Всеволожского района. Добровольные помощники-бизнесмены со всех городов и поселений активно отправляют грузы. Помогают чем могут.

Первую в 2024 году посылку в зону СВО – очередную партию продовольствия и товаров первой необходимости отправил и агалатовский фермер Гаро Мнацаканян. Он участник движения #команда47. В прошлом году активист получил благодарность губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Он и другие успешные предприниматели, крепко стоящие на ногах, не стали отсиживаться дома в сложные для страны времена, а решили сделать все от них зависящее, чтобы приблизить окончание СВО и сделать жизнь воинов, которым сейчас особенно тяжело, хотя бы немного легче. Гаро Мнацаканян регулярно отправляет посылки ребятам в зону СВО.

– Поддерживаем их не по чьей-то воле, а по велению души, – продолжает предприниматель. – Конечно, военнослужащие обеспечены всем. Но и наша помощь лишней не будет. Всего в этот раз отправили около 50 килограммов сыра, тушенку, джемы, сухие супы, конфеты и много другого. Помимо сыра и молочной продукции, мы приобрели для участников СВО, раненых и жителей Донбасса теплые вещи, предметы гигиены и многое другое. Дело наше – семейное.

– Гордимся нашими ребятами, которые сейчас находятся в зоне СВО, –присоединяется к разговору Алла Мнацаканян, супруга предпринимателя. – Кто, если не мы, должен им помогать? Пока мы едины – мы непобедимы. К нашей акции присоединились агалатовские бабушки. Они связали много теплых носков и заготовили очень много сухарей. Свои посылки женщины упаковали в коробки, на которых написали пожелания.

Как отмечает собеседница, помощь стала всенародной и вышла на новый уровень. Наши защитники не были бы столь сильны, отважны, упорны в достижении целей Специальной военной операции, если бы они не знали, что за ними – очень прочный тыл. И этот тыл организуете в том числе вы – ленинградцы, активисты нашей команды.

Ирэн ОВСЕПЯН