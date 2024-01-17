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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Станцию метро в Кудрово планируют построить в 2027 году

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Глава 47-го региона Александр Дрозденко прокомментировал ситуацию со строительством метрополитена в Кудрово. Губернатор отмечает, что область готова прилагать все усилия, чтобы сроки строительства не менялись, и станция метро появилось уже в 2027 году.

– Мы понимаем, что есть сложности по строительству станции метрополитена у наших соседей из Санкт-Петербурга. Одним из основных моментов является необходимость в софинансировании из федерального бюджета. Да, это непросто решается, но мы готовы оказать поддержку в этом вопросе. Область заинтересована в том, чтобы правительства Санкт-Петербурга и Российской Федерации нашли возможность договориться, – отметил Александр Дрозденко.

По словам губернатора, правительство Ленобласти уже ведет серьезную подготовку к будущей масштабной стройке. Сейчас в Кудрово проводятся работы по реконструкции улично-дорожной сети города с учетом появления метрополитена. На месте будущей станции появится транспортно-перевязочный узел, где будет работать крупнейший в области автобусный вокзал. Кроме того, зарезервированы земельные участки под депо метрополитена, которое будет находиться недалеко от Янино.

 

 

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