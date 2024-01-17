Всеволожские гольфисты встретились на заснеженном поле

На спортивной площадке Лицея № 1 во Всеволожске 14 января прошёл турнир по гольфу «СТАС Оупен-61».

Инициатором и организатором соревнований выступил президент Федераций гольфа Ленинградской области и города Севастополя Станислав Щукин. Он заявил:

– На северо-западе России мы всегда были лидерами зимнего гольфа. Поэтому, стремясь «держать марку», тренируемся и проводим соревнования, несмотря на снег, гололёд и сильные морозы.

На поле первого в этом году турнира по гольфу вышли спортсмены и спортсменки от 7 лет до 61 года. В этот раз участники гольф-состязаний соревновались в номинации «Самый ближний удар». Женщины и дети стремились забить мяч в лунку с дистанции 45 метров, а мужчины категории 18+ – с 80 метров. Всем давалось по три попытки. Чтобы попасть в призеры сегодня гольфистам и гольфисткам потребовались не только меткость и сила удара, но и морозоустойчивость и сила духа, поскольку соревноваться проходили при температуре -14. Победителей и призеров ожидали заслуженные награды, которые им вручил Станислав Щукин.

Александр СОРОКИН

Фото Станислава ЩУКИНА