Во Всеволожском районе утвержден список мест для крещенских купаний

На водоемах Всеволожского района в ночь с 18 по 19 января пройдут крещенские купания. Окунуться в прорубь православные жители района смогут по семи адресам.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, около специально оборудованных купелей безопасность верующих будут обеспечивать спасатели единого территориального спасательного гарнизона региона. Перед началом омовения верующих спасатели проверят надежность мостков и лестниц, будут обеспечивать безопасность мест около купелей, страховать желающих окунуться и оказывать помощь при необходимости.

Во Всеволожском районе в этом году будет оборудовано семь купелей.

В поселке Токсово (в районе ж/д станция Кавголово, озеро Кавголовское) купель будет работать с 20.00 18 января до 2.00 19 января. Также 19 января можно будет окунуться с 10.00 до 16.00.

В пос. Воейково (озеро Безымянное, рядом с храмом) купель будет работать 19 января с 14.00 до 18.00.

В г. Колтуши (озеро Колтушское) купель будет работать с 22.00 18 января до 2.00 19 января.

В г. Кудрово (ул. Ленинградская, д. 2А на территории храма Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова) окунуться можно будет 19 января с 00.00 до 3.00, а также с 12.00 до 21.00.

В пос. Рахья (Ленинградское шоссе, д. 15А на территории храма Святой Великомученицы Варвары) купель будет работать 18 января с 20.00 до 22.00, а также 19 января с 10.00 до 19.00.

В пос. им. Морозова (ул. Мира, д. 8 на территории храма во имя святых апостолов Петра и Павла) окунуться можно будет 18 января с 20.00 до 23.00, а также 19 января с 10.00 до 19.00.

В дер. Юкки (оз. Тохколодское, координаты 60.113607, 30.300552) купель будет работать 18 января с 18.00 до 23.00.