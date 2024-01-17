Во Всеволожском районе будет введено ограничение движения из-за марафона «Дорога жизни»

28 января будет введено временное ограничение дорожного движения на дороге «Санкт-Петербург – Морье» по пути следования маршрута легкоатлетического марафона «Дорога жизни».

Так, ограничение затронет три участка дороги.

С 07.00 до 11.30 – шоссе Дорога жизни от мемориала «Разорванное кольцо», деревня Коккорево, до 45 км (Музей «Дорога Жизни»).

С 07.00 до 16.00 – шоссе Дорога жизни от Колтушского шоссе до мемориала «Разорванное кольцо» в деревне Коккорево.

С 06.00 до 17.30 – по шоссе Дорога жизни от Окраинного моста (пост ГИБДД) до Колтушского шоссе будет организовано двустороннее движение по полосам, предназначенным для проезда в направлении г. Всеволожска.

Объезд осуществляется по маршруту: Колтушское шоссе – Щеглово – пос. им. Морозова – дер. Борисова Грива. Водителей просят планировать маршрут заранее.