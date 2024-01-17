Воробей на экотропе

Знаете ли вы, что воробьи живут рядом с человеком более 10 000 лет? Что в полёте сердце воробья бьётся со скоростью до 1000 ударов в минуту? Поэтому эти птички не в состоянии долго летать. А если их сильно напугать, то они могут умереть от инфаркта. В наших краях обитает два вида воробьёв: домовой и полевой. Полевые воробьи меньше домовых, имеют на щечках черные отметины, а на макушке – красно-коричневую шапочку.

А известно ли вам, что домовой воробей стал птицей года в России в 2022 году? Большинство из вас ответит, что не слышали об этом. А вот ученики Кузьмоловской средней школы могут вам об этом рассказать.

В школе они изучают предмет «Окружающий мир». Каждый преподаватель обдумывает, как сделать уроки более интересными. Директор школы Н.Н. Борцова для этого организовала сотрудничество с представителями автономной некоммерческой организации «Шаги по экотропе». Так появился любопытный проект с одним из классов начальной школы, который продолжается несколько лет (классный руководитель – Марина Николаевна Егорова).

Сначала ученики этого класса поехали на экскурсию по особо охраняемой природной территории «Памятник природы «Токсовские высоты». Экскурсия называлась «Тайны еловых холмов», её проводили представители АНО «Шаги по экотропе». Следующим этапом была поездка на ООПТ «Комаровский берег», где дети познакомились с муравейниками. Потом в школе они прослушали рассказ В. Бианки «Как муравьишка домой спешил», посмотрели специальный мультик и в итоге своими руками создали макет муравейника. Теперь этот макет украшает классный кабинет. На этом дети не остановились, и уже когда перешли в 3-й класс, провели поход с рюкзаками на северное побережье Невской губы по «сказочной» экотропе «Лукоморье». Там на стендах они не только увидели героев русских народных сказок (водяного, лешего, кикимору), но и проследили связь сказок с реальными природными явлениями. И задумались, что не на всех экотропах нашего региона представлена информация, доступная детям. Чаще всего стенды перегружены сложными научными сведениями.

И тогда директор АНО «Центр развития краеведческого, экологического, туристического и спортивных проектов «Шаги по экотропе» Наталия Сергеевна Сорокина совместно с координатором проектной деятельности Светланой Леонидовной Булатовской предложили ученикам создать свою экотропу. Уходить для этого далеко не надо. Ведь соседняя река, полянка и даже школьный двор – это чей-то дом. Там тоже можно найти много интересного.

Так ученики 3 Г класса Кузьмоловской средней школы начали проект по созданию школьной экотропы. Работали над ним почти год.

В первую очередь провели мониторинг своего школьного участка. Затем прослушали лекцию Н.С. Сорокиной, которая обучалась на разных курсах и мастер-классах по созданию экотроп. Она рассказала, что на стенде должно быть не больше 220 – 250 слов. Информацию лучше излагать в игровой форме и сопровождать картинками. Потом класс разделился на 8 команд. Каждая из них предлагала содержание своего стенда, рисовала эскизы. Одна девочка даже сочинила стихотворение:

Я в природе живу и дышу,

Вдохновенно и просто пишу,

Растворяясь душой в простоте.

Я живу на земле в красоте.

После этого детям предстояло выбрать героя-путешественника, от имени которого будет идти повествование. Прозвучало несколько предложений: Яблочко, Пчелёнок, Мистер Шишка, их ребята рисовали на бумаге. Но всех победил домовой Воробей. В его пользу было много доводов, например: «Численность домовых воробьев резко сокращается, особенно в городах, где люди начали косить газоны и подстригать кусты и деревья, уменьшая тем самым количество образующихся семян». Соответственно, познавательный маршрут вокруг школы стал называться «Экотропинка «Путешествие с Воробьем». В него вошло 8 стендов, на которых Воробей рассказывает о себе и своих соседях. Стенды имеют разные названия: «Насекомые и их знакомые», «Яблоневый сад» и другие. На одном из них размещена информация, как правильно строить и устанавливать искусственные гнездовья и скворечники. На другом можно прочитать про дерево под названием «дубоклён». Его родина – Северная Америка. В Россию дубоклён впервые завезли в начале XIX века. Сначала его посадили в парках Санкт-Петербурга, а оттуда он распространился по другим уголкам страны. Например, в Кузьмоловском есть два дубоклёна. И на одном из стендов была поставлена задача: найти эти два дерева в поселке. А вообще, на каждом информационном щите зашифрованы буквы, и, пройдя экотропинку от начала до конца, ребёнок может прочитать послание, оставленное Воробьём.

Итак, в мае 2023 года было сформировано задание для дизайнера. Установку стендов отложили до начала нового учебного года.

В качестве партнеров проекта выступили АНО «Шаги по экотропе» и РООЗППГБОС «Токсовские озера» при поддержке ЛОГКУ «Дирекция ООПТ ЛО». Они не только заказали стенды, но и закупили несколько экологических скамеек. Скамейки симпатичные, уютные, и никто сразу не догадается, что сделаны они из переработанного пластика с добавлением особой песчаной смеси. Они были установлены в начале экотропинки, и теперь на них свободно разместится целый класс. Таким образом, дидактическая экологическая тропинка может послужить учебным кабинетом под открытым небом.

Все это ученики школы устанавливали осенью вместе со взрослыми.

Торжественное открытие экотропинки состоялось 25 ноября. В это время на базе Кузьмоловской средней школы проходило заключительное мероприятие проекта «Экомарафон молодёжных и школьных инициатив».

На него собрались школьники, студенты и представители молодёжных сообществ из разных поселений Всеволожского района Ленинградской области. Были приглашены эксперты – представители Российского государственного педагогического университета, в том числе доктор биологических наук, профессор В.М. Тарбаева. Они высоко оценили проект экотропинки. Школьники провели для них театрализованную экскурсию. При этом главный «экскурсовод» был одет в костюм Воробья, а его товарищи надели одинаковые опознавательные значки и шарфики. Подготовка к такой экскурсии легла на плечи Е.С. Луцко.

Но и это не всё. В декабре 2023 года «Экотропинка «Путешествие с Воробьём» заняла первое место в номинации «Наставничество и педагогика» на Всероссийском чемпионате проектов в сфере экологии и устойчивого развития «Эколаб». Чемпионат проходил в Москве.

Главным результатом стало, пожалуй, то, что дети очень подружились во время исследовательской работы. На одном из стендов написано: «Завтрашний день Земли будет таким, каким мы создадим его сегодня». Сегодня наши дети активно осваивают экокультуру. Руководство Кузьмоловской средней школы ищет для этого современные формы обучения. А у сотрудников АНО «Шаги по экотропе» появились новые замыслы, как прививать жителям Всеволожского района бережное отношение к окружающему миру.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива АНО «Шаги по экотропе»