Стартовало рейтинговое голосование за проекты благоустройства

Жители Всеволожского района могут принять участие в выборе территорий, которые будут благоустроены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Голосование проходит на платформе вМесте47.рф с 16 января по 16 февраля.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в этом году отбор территорий в Ленобласти проходит в два этапа. Первый — для малых населенных пунктов, второй – всероссийское голосование для 29 крупных поселений с численностью населения от 10 000 человек.

В 2023 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Ленинградской области благоустроили 106 общественных пространств. В 2024 планируется охватить еще 118 парков и скверов, набережных и площадей, бульваров и аллей, спортивных и детских пространств.