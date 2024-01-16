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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Стартовало рейтинговое голосование за проекты благоустройства

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Жители Всеволожского района могут принять участие в выборе территорий, которые будут благоустроены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Голосование проходит на платформе  вМесте47.рф с 16 января по 16 февраля.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в этом году отбор территорий в Ленобласти проходит в два этапа. Первый — для малых населенных пунктов, второй – всероссийское голосование для 29 крупных поселений с численностью населения от 10 000 человек.

В 2023 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Ленинградской области благоустроили 106 общественных пространств. В 2024 планируется охватить еще 118 парков и скверов, набережных и площадей, бульваров и аллей, спортивных и детских пространств.

 

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