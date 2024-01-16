В Ленобласти число аварий из-за пьяных водителей сократилось почти на 21%

Дорожный комитет Ленинградской области поделился статистикой за прошедший год. Одним из самых ярких и позитивных показателей стало сокращение количества ДТП по вине нетрезвых водителей – их стало меньше почти на 21% по сравнению с 2022 годом.

Почти на 11% стало меньше и наездов на пешеходов. Однако, как отмечают специалисты комитета, во время ночных происшествий ни на одном из пострадавших не было светоотражателя. Прикрепленный на видное место брелок помогает водителю заметить пешехода за 400 метров, что особенно актуально для любителей одежды темных цветов.

А вот самой частой причиной ДТП стал выезд на встречную полосу движения. Также часто аварии случались из-за нарушения правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, неправильный выбор дистанции, несоответствие скорости конкретным условиям и нарушение правил обгона.