Во Всеволожске прошла творческая мастерская детских и молодёжных фольклорных коллективов «Рождественское сияние»

В субботу, 13 января, в Культурно-досуговом центре микрорайона Южный г. Всеволожска было особенно весело и шумно. Самодеятельные коллективы, в основном детские, в русских национальных одеждах, под гармошки и бубны пели частушки, плясали, развлекали зрителей, вовлекая в огромный хоровод всех от мала до велика.

А мне почему-то сразу вспомнилась строчка из народной песни: «Катись, катись, колечко…» и оно, как это всегда бывает в сказочные святочные дни, не просто катилось, а прямо-таки раскатилось под сводами зала торжественным тропарём «Радуйся!» и «Щедровкой» в исполнении Образцового самодеятельного фольклорного ансамбля «Колечко» под управлением Валентины Столярчук из Всеволожской детской школы искусств им. М.И. Глинки.

И это стало безошибочным свидетельством того, что традиционная Межрегиональная творческая мастерская детских и молодёжных фольклорных коллективов «Рождественское сияние» начала работу.

После кратких приветствий заведующей отделом традиционной культуры Дома народного творчества Ленинградской области Наталии Сизовой, начальника Фольклорно-этнографического центра им. А.М. Мехнецова Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Ирины Светличной и настоятеля храма Святой Великомученицы Варвары в п. Рахья иерея Олега (Патрикеева) первыми на сцену вышли Образцовый детский коллектив фольклорный ансамбль «Горница» и фольклорный ансамбль «Верба» подростково-молодёжного клуба «Планета АРТ», напомнившие зрителям о русских святочных традициях. Ну а дальше, сменяя друг друга, на сцене царили и искрились ансамбли «Коростель», «Золотая веточка», ансамбль Бегуницкой детской школы искусств, «Захожье», «Колечко», «Талан», «Берегиня», «Горница», «Канарейка» и ансамбль Санкт-Петербургской государственной консерватории…

Выступления чем-то напоминали колядки. Обрядовые песни звучали только под аккомпанемент игривых гуслей, нежной дудочки, ударов бубна и, конечно, аплодисментов. Настроение создавали не только манящие напевы, но и костюмы маленьких артистов: яркие сарафаны и платочки, цветастые ленты, вплетённые в длинные косы, и туго затянутые пояса на рубашках. Выступающие подготовили все необходимые атрибуты, которые отлично дополнили образы.

А началось всё здесь, на нашей всеволожской земле, в 2006 году, когда состоялась первая Рождественская встреча, организованная классом фольклора родителями учеников ДШИ. Дети пели поздравительные святочные песни, плясали, водили хороводы, встречали ряженых и «зарабатывали» всякие-разные угощения…

Тогда ещё совсем молодые, только что после консерватории, преподаватели школы создали первые фольклорные коллективы, в их числе и знаменитый теперь фольклорный ансамбль «Колечко», который «живёт и здравствует», набирается опыта и наград.

Сама идея, к счастью, прижилась, стала фестивалем, который быстро дорос от масштаба районного до областного, и теперь вот он – самый что ни на есть Межрегиональный фестиваль фольклорных коллективов, к участию в котором приглашаются детские, детско-юношеские и молодёжные самобытные коллективы, ориентированные на изучение, освоение и достоверное воссоздание народных песенных, инструментальных и хореографических традиций различных регионов России, сохраняющие в своём исполнении этнографическую точность и диалектно-стилевое своеобразие представляемых традиций.

В рамках фестиваля проводилась творческая мастерская, целью которой была заявлена поддержка детско-юношеского творчества в сфере изучения и освоения традиций народного музыкального колорита, приобщение молодого поколения к духовно-нравственным ценностям и этико-эстетическим идеалам национальной культуры; сохранение и изучение этнокультурного наследия регионов нашей страны. Главным событием мастерской, безусловно, стала игровая ярмарка. На специальных площадках дети из фольклорных коллективов выполняли различные задания: пели колядки и частушки, танцевали, рассказывали сказки, потешки и прибаутки, отгадывали загадки, проявляли ловкость в народных забавах, за что получали игровые денежки – «колечки». На «колечки» дети приобретали подарочки: расписные пряники, ленточки, берестяные гудки, бусы, шаркунки (погремушки из бересты), леденцы, мандарины и другое.

«Наш праздник уже стал заметным явлением в культурной жизни не только 47-го региона. Он широко известен далеко за её пределами и значим своим направлением на сохранение наших народных традиций, истории, национального кода и семейных традиций. К сожалению, в этом году из-за сложных погодных условий и медицинских ограничений к нам в этом году приехали 12 коллективов, но это вовсе не значит, что фестиваль стал менее интересным. Мы увидим замечательные коллективы, обменяемся опытом и знаниями. В рамках мастер-классов с нашими ребятами и девчатами будут заниматься настоящие мастера и мастерицы своего дела. Я уверена, что каждый из участников унесёт с собой радость от общения с влюблёнными в своё дело людьми», – так оценила происходящее вокруг директор Государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Дом народного творчества» Ангелина Овсяник.

Безусловно, «изюминкой» фестиваля стал мастер-класс, проведённый преподавателем фольклорного отделения ДШИ Сергеем Чернышовым. Он представил удивлённым зрителям традиционные музыкальные инструменты Западной Африки, привезённые им из одной из поездок. Это было действительно интересно. Согласитесь, не каждый день можно услышать в заснеженной России музыку и песни жаркой-жаркой Африки…

В этом же ряду можно уверенно назвать участие в фестивале этнографического центра государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, что, безусловно, повысило статус этого замечательного мероприятия.

Фестиваль был поддержан администрацией района в лице начальника отдела культуры Дарьи Воробьёвой и директором ДШИ, заслуженным работником культуры РФ Людмилой Беганской, которую без натяжки можно смело назвать «душой фестиваля». Да будет так!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА