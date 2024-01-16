Ансамбль «Узорица» удостоен Гран-при фестиваля-конкурса «Рождественская ёлка «Казачий круг»

С 5 по 8 января в Москве проходил XXX Всероссийский фестиваль-конкурс «Рождественская ёлка «Казачий круг». В этом году мероприятие объединило детские и юношеские коллективы из 10 регионов страны.

Рождественский фестиваль проходит с 1995 года. Конкурс направлен на формирование и укрепление патриотизма через сохранение истории и культуры, традиций и обычаев казачества и всех народов, проживающих на территории Российской Федерации.

В рамках конкурсной программы артисты представили танцевальные и песенные номера, связанные с историей и народным творчеством родного края. По решению жюри образцовый коллектив «Ансамбль русской музыки и песни «Узорица» ДДЮТ Всеволожского района был удостоен Гран-при. Младшая и средние группы ансамбля стали лауреатами 1 степени. Руководители были награждены Грамотами СКВРЗ и Благодарственными письмами РВИО.

Не остались без наград и солисты коллектива. Лауреатами 1 степени стали Сидякина Анна, Кутько Элина, Костенкова Дарья, Миллер Варвара, Голубцова Полина, Шакирова Диана, Госс Мария, Коновалова Алиса. Гришина Валерия стала лауреатом 1 степени в номинации «художественное слово». Лауреатами 2 степени стали: Гришина Валерия, Боровик Анастасия, Пирогова Василиса, Берковская София, Яковчук Милана, Афанасьева Валерия, Парчайкина Юлия, Мельникова Диана, Стрижикозина Дарья, Виноградова Анна. Берковский Андрей стал лауреатом 3 степени.