Ребята из Всеволожской школы-интерната написали письма для участников СВО

Акция «Пишу тебе, герой» охватила все регионы страны. Присоединилось к этой инициативе и Всеволожское отделение Красного Креста.

Ребята из Всеволожской школы-интерната сделали новогодние открытки и написали поздравления с наступающим Новым годом военнослужащим, принимающим участие в СВО, пожелали им здоровья, победы и скорейшего возвращения домой к своим родным и любимым.

– Мо­лод­цы! – отметила руководитель Всеволожского отделения Красного Креста Елена Щербакова. – Что еще можно сказать в адрес всех учащихся школ и студентов, которые не остались в стороне? Письма поразили непосредственностью, удивили искренностью, глубиной мысли и взрослой серьезностью. Признаюсь, что некоторые строки тронули до глубины души. Сколько в них было гордости и радости за своё Отечество! Хочется выразить огромную благодарность временно исполняющей обязанности директору школы-интерната Елене Анатольевне Федоренко и ее заместителю по воспитательной работе Светлане Николаевне Дмитряковой за отличную организационную работу.

Эмоциональные переживания, пожелания, слова поддержки, выраженные ребятами на бумаге, отправились в зону Специальной военной операции.

Ирэн ОВСЕПЯН