15 января в нашей стране отмечают Всероссийский день зимующих птиц. Удивительная и по-человечески трогательная дата. История её появления связана с именами двух ярких личностей: поэта Александра Яшина и писателя Евгения Носова. Один из последних рассказов, написанных Носовым, так и называется: «Покормите птиц». Прочитав стихотворение Александра Яшина «Покормите птиц зимой», Евгений Иванович в память о поэте каждую осень вывешивал кормушки и расклеивал в родном Курске на всех людных местах текст стихотворения Александра Яшина, пытаясь привлечь к этому благому делу жителей города. А на надгробии писателя, по его завещанию, есть надпись: «Покормите птиц»…

Удивительная история, правда?.. А вот эти строки поэта, так тронувшие сердце писателя и художника, автора многих прекрасных произведений (не путать с Николаем Носовым, автором «Приключений Незнайки»), – «Сколько гибнет их – не счесть, видеть тяжело, а ведь в нашем сердце есть и для птиц тепло. Разве можно забывать: улететь могли, а остались зимовать заодно с людьми. Приучите птиц в мороз к своему окну, чтоб без песен не пришлось нам встречать весну».

В результате в 2003 году Союз охраны птиц России предложил 15 января – это день рождения Евгения Носова – объявить Днём зимующих птиц и внести в Российский экологический календарь. Мы на страницах нашей газеты тоже постоянно публикуем лесные истории блогера, теле- и радиоведущего, кандидата биологических наук Павла Глазкова, записанные журналистом Татьяной Трубачевой. И вот очередная встреча с неутомимым исследователем мира живой природы.

«А я остаюся с тобою, родная моя сторона»

– У меня бывает так: идёшь за одной новостью, которую собираешься рассказать и показать в своем блоге «Каждой твари по паре» или рассказать по радио, а возвращаешься с ворохом интереснейших новостей! – признался мне как-то этот очарованный странник, Павел Глазков. – Почему? Потому что там, в глубине леса, да и на его опушке, происходит удивительная и многообразная жизнь.

А для нас – читателей газет, зрителей и слушателей – жизнь неведомая. Лес открывает свои тайны только посвященным людям. Но и эти посвященные не перестают удивляться тем сюрпризам и тайнам, которые преподносит им жизнь природы. Ну а уже потом они удивляют и нас, обыкновенных людей, которые не знают, что дикие свиньи вьют для своих малышей гнезда, а птица зимородок строит дома в берегах рек. Мы не знаем, почему кукушка подбрасывает своих детей в чужие гнезда, а вот голубь, заяц или лис – лучшие отцы в мире. И эти все тайны открывает нам Павел Глазков.

Мы уже рассказывали на страницах нашей газеты, какую кормушку лучшего всего «сочинить» для птиц зимой, и чем кормить, чтобы поддержать вот в такие холода, как нынче, наших милых птах, чтоб «не пришлось без песен нам встречать весну».

Сегодня мы поговорим с Павлом Глазковым о тех, кто из них остается с нами даже зимой, а кто покидает и по каким причинам. Мы даже вспомнили старинную красивую песню: «Летят перелетные птицы… а я остаюся с тобою, родная моя сторона, не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна». Павел тут же переиначил слова известной песни:

«Летят перелетные… мыши»

– Да-да, не удивляйся, читатель! Летучие мыши – они потому и летучие, что летают. Притом некоторые мыши летят в одной стае с перелетными птицами. К примеру, со стрижами, – представляете, млекопитающие и птицы, и совершенно друг другу не мешают, – открыл нам для начала еще одну тайну животного мира Павел Глазков.

– Павел, а почему мы испытываем к летучим мышам такую неприязнь? Я вот, например, стрижей люблю, а мышей, тем более летучих, просто побаиваюсь.

– Летучие мыши, конечно, не красавицы. Специфические такие создания. Но настороженное у нас к ним отношение, я думаю, по другой причине: они переносчики различных инфекций, в том числе бешенства. И человек, как часть живой природы, интуитивно это чувствует. К тому же у них очень острые зубки, и они могут массу неприятностей вам принести. Не идите на контакт, не берите летучих мышей в руки, а сами они на вас никогда не нападут. Они не агрессивны. Просто это надо знать.

– Ну вот, собирались мы поговорить о птицах, о тех, которые зимуют и как им помочь зимой, и о тех, которые по какой-то причине улетают, а начали неожиданно с летучих мышей. Вернемся к птицам.

Зимовка – дело ответственное

– Для начала скажу вашим читателям, что мы – везунчики! Я имею в виду – мы, россияне, и конкретно жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Почему? Потому что через наш регион проходит крупнейший в Европе миграционный маршрут птиц, Беломоро-Балтийский. Птицы начинают свой путь из тундры и лесотундры – и через Петербург, через Ленинградскую область идет массовая миграция. Октябрь – пик миграции водоплавающих птиц. Как правило, пернатые летят не над водой, – это крайне редко бывает, они летят по береговой линии. Поэтому в нашем регионе пролёт идёт по берегу Ладожского озера, мы буквально в центре миграционного пути. Представьте, через нашу область два раза в год пролетает более 20 миллионов сухопутных птиц и порядка 5 миллионов водоплавающих. Через Петербург, считается, летит миллион, но я думаю, гораздо больше.

Возьмём мировые цифры: в мире обитает примерно 11 тысяч видов птиц пернатых, из них около двух тысяч пернатых – либо дальние мигранты, либо ближние. В целом миграция очень важна. Это первый показатель состояния экосистемы. То есть ученые специально изучают миграционные потоки, их маршруты: не изменился ли маршрут, а если он меняется, ученые пытаются понять, почему. Реально считают птиц: если численность снижается во время миграции, учёные опять же стараются понять, по какой причине. То есть это прямой экологический индикатор.

Очень хочется донести до вашего понимания, что сама миграция – это очень ответственный этап в жизни самих птиц, и если вы знаете такие миграционные места лебедей или других водоплавающих, то не надо их беспокоить, потому что они трудно летят, бедняжки, и ненадолго остановились отдохнуть и подкормиться. Как правило, это одни и те же места. Не вторгайтесь, дайте им отдохнуть!

У нас буквально в прошлом году прошел саммит в Санкт-Петербурге «Россия – Африка», и я бы хотел подчеркнуть, насколько важно в этом плане сотрудничество со странами Африки. Многие наши птахи зимуют там. Мы датчики ставим, мы их кольцуем, наши ученые знают, где конкретно проходят их зимовки, и, к сожалению, не со всеми африканскими странами налажены контакты. Наша задача – донести до той или иной африканской страны эту информацию. Где птицы зимуют, создать там по возможности национальные природные парки, чтобы птиц не беспокоили. А проблема-то главная заключается в том, что они активно охотятся на птиц во время пролёта. Для нас, к примеру, белый аист – птица священная и неприкасаемая, а для них – добыча и пища. Тоже понятно, конечно, когда люди голодают. Но! Не стреляйте в белых лебедей, помните? И надо искать точки соприкосновения с этими странами. Тема природы – она вообще одна из самых важнейших, и психологически родиной птиц считается то место, где они гнездятся и выводят потомство. В этом смысле Россия для большинства птиц – родина. Они улетают только на зимовку.

Кряквам холода не страшны

– Павел, всё-таки о зимующих давайте поговорим. Действительно, 15 января – Всероссийский день зимующих птиц. Такой экологический праздник…

– Праздник, который должен быть всегда с нами. Мы уже говорили о том, какую правильно кормушку выбрать, как её поставить. Лучше, если вы смастерите эту кормушку вместе со своими детьми, внуками. Это под силу сделать даже из подручных материалов. Можно использовать пустые пакеты из-под молока или кефира. Я не сторонник пластиковых банок из-под воды. Сейчас можно и купить готовую симпатичную кормушку. На долгие годы. Начинать это всё лучше бы до наступления холодов. Место надо выбрать такое, чтобы было и вам удобно корм насыпать, и птицам к нему подлетать. Не забывайте, что семечки должны быть сырые и не соленые. Сало для синичек тоже должно быть несоленым. Эта белковая пища очень поддержит их в холода. В холодный день та же синичка теряет до 10 процентов своего веса. Очень много птиц, к сожалению, погибает. Даже тех, кто заботливо подготовил для себя зимние кормушки. Та же сойка, зимующая у нас, заготавливает для себя желуди и прячет их в землю, а зимой успешно достает из-под снега, помнит все местечки своих кладовочек.

– Прям как белка!

– Да, такая белочка. Но в такие снежные зимы, как нынче, ей не под силу достать корм из-под снега. Сейчас продаются и специальные зерновые смеси для птиц, что очень здорово. Когда я вижу в своих путешествиях по городу, что люди сыпят пшено, крошат батон или булку для уток, мне становится не по себе. Нельзя пшено, белый хлеб тоже не желателен. Просо – можно, пшено только распаренное. От белого хлеба утки набирают лишний вес, жиреют, что очень вредно для их здоровья.

– Павел, а разве правильно, что эти утки не улетают от нас, они изначально зимующие, или это такой… нонсенс природный? Исключение из правил?

– Это кряква, это её видовое название уток. Красавец селезень с зеленой головкой, а уточка серенькая. Эти кряквы организовали в Санкт-Петербурге такое сообщество, поверьте, это научный термин, не мною придуманный, – «группировка крякв». У нас в прошлом году остались зимовать, никуда не улетели 9 тысяч 350 крякв. И такая картина наблюдается не первый год. Это связано не только с достаточно теплыми и не очень снежными зимами, а ещё и с тем, что мы этих уточек кормим. Всё как у людей, мигранты тоже оседают у нас в России потому, что мы их кормим. Уткам нужна кормовая база, нужна безопасность для продолжения своего рода. С утками что произошло? Они остаются у нас на круглогодичное проживание, но зимой они без нашей поддержки не проживут. Поэтому повторю: лучше купите зерновую смесь, подсушенный белый хлеб еще ничего, но ни в коем случае не черный, не ржаной. Вот это нельзя!

…Вороны, галки, воробьишки, наши милые синички и снегири, свиристели и дивная птица клёст, которая выводит своих птенцов именно зимой, – все они нуждаются в нашей заботе и тепле, о котором и писал поэт Александр Яшин. В вашем сердце наверняка найдется капелька тепла для наших милых птах, а в кошельке немного денег, чтобы поддержать жизнь птиц России.

Подготовила Татьяна ТРУБАЧЕВА