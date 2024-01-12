На станции метро «Ладожская» разместят экспозицию о Дороге жизни

Через две недели, в субботу, 27 января, станция метро «Ладожская» вновь распахнет свои двери – капитальный ремонт, длившийся почти 11 месяцев, вышел на финишную прямую.

«Ремонтные работы на «Ладожской» ведутся в усиленном темпе. «Планируется открыть станцию для пассажиров на неделю раньше установленного срока», – сказал председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев. – Это будет подарком городу, ветеранам и жителям к памятной дате – 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

В конце декабря минувшего года специалисты ведомства уже рапортовали о завершении комплекса гидроизоляционных работ, антикоррозийной обработке систем функционирования, замене водоотводящих зонтов – с армоцементных на алюминиевые. Кроме того, отмечался капитальный ремонт эскалаторов и полная замена балюстрады.

В настоящее время полностью обновлены инженерные коммуникации, в том числе холодное и горячее водоснабжение, канализация, вентиляция, отопление, сети связи и электроснабжения, системы пожарной безопасности.

На обновленной «Ладожской» жителей города и области, а также многочисленных гостей ожидают приятные сюрпризы – помимо переоблицовки мрамором, гранитом и известняком стен и колонн и замены покрытия пола, для них установлены новые входные группы с отдельным проходом для маломобильных пассажиров. Не забыты и слабовидящие группы населения – для них нанесена специальная тактильно-контрастная разметка. Кроме того, установлены два пандуса для входа и выхода на Ладожский вокзал. Завершающим штрихом в истории ремонта одной из самых загруженных станций городского метрополитена стало восстановление исторической формы люстры в центре вестибюля.

Напомним, станция метро «Ладожская» закрылась на капитальный ремонт 4 марта 2023 года. Её открытие было запланировано на 4 февраля 2024 года, однако специалисты завершили работы быстрее.

К открытию станции «Ладожская» Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда готовит небольшую экспозицию, представляющую собой стенды с плакатами, которые разместятся в вестибюле. Выставка будет посвящена музеям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сохраняющим память о подвиге тех, кто работал и защищал город на Дороге жизни – военных, инженеров, водителей и регулировщиков, рабочих ледовой трассы. Выставка станет ещё одним подарком городу на Неве к памятной дате – 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, работа её продлится в течение года.

Подготовила Светлана Завадская