В Ленобласти открылась приемная кандидата на должность президента России Владимира Путина

В Ленинградской области открылась общественная приемная кандидата на должность президента России, действующего главы государства Владимира Путина. Приемная работает на площадке регионального избирательного штаба кандидата в Гатчине на проспекте 25 Октября, 5, коворкинг в кинотеатре «Победа».

Руководителем приемной является Денис Костин. Сотрудники принимают от жителей Ленинградской области инициативы, мнения, а также пожелания кандидату. Свои предложения можно также оставить на сайте.

Ранее сообщалось, что в качестве кандидатов на должность президента Российской Федерации также зарегистрированы Владислав Даванков от партии «Новые люди», Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

По материалам ЛенТВ-24