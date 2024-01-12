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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожский ЦКД проводит марафон поэтического рисунка

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Специалисты Всеволожского центра культуры и досуга предлагают жителям района оживить блокадную поэзию авторскими рисунками. До 18 января художники любого уровня могут прислать свою работу для марафона «Непобедимый Ленинград», посвящённом 80-летию со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Для участия необходимо выбрать стихотворение или отрывок из поэмы о блокаде Ленинграда и нарисовать по мотивам иллюстрацию.

– Блокадные стихотворения часто воспринимаются как кадры кинохроники или фотографии. Это блокада глазами переживших ее. Всматриваясь в строки, вглядываясь в образы, мы словно рисуем историю в своём сознании, – рассказали организаторы марафона.

Работы загружаются в альбом группы ВЦКД соцсети «ВКонтакте». При размещении обязательно подпишите рисунок, укажите Ф.И.О. и возраст автора, а также название работы и стихотворения, которое легло в основу иллюстрации.

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