Во Всеволожске подвели итоги конкурса рецензий на романы Юрия Слепухина

Имя Юрия Григорьевича Слепухина хорошо известно и в нашей стране, и далеко за её пределами. Автор многочисленных публицистических статей и очерков, 10 романов, 3 повестей, интерес к которым с каждым годом все возрастает и со стороны учёных, и литературоведов, и со стороны читателей, — уже пятое поколение читает его книги.

Значимость творчества писателя для Всеволожска подчёркнута тем, что депутаты г. Всеволожска в 2017 году приняли решение об установлении 12 октября ежегодной литературной памятной даты «День памяти писателя Юрия Григорьевича Слепухина», его именем названы одна из улиц райцентра и городская библиотека.

Пропагандой творчества писателя уже более 20 лет активно занимается благотворительный Фонд «Лучшие книги – библиотекам», деятельность которого направлена на культурно-просветительскую, образовательную деятельность, в т. ч. издательскую, в тесном взаимодействии с учреждениями культуры, образования, науки г. Всеволожска и Всеволожского района, Ленинградской области и России в целом. С 2005 года Фонд является членом Российской библиотечной ассоциации (РБА), с 2006 года – членом Некоммерческого партнерства «Российский Книжный Союз (РКС).

Ежегодно в нашем районе проводится конкурс рецензий «С любовью к Отечеству: люди и судьбы – ХХ век» по произведениям «военной тетралогии» писателя, учредителем которого являются Фонд и Всеволожская межпоселенческая библиотека, которая с будущего года будет носить имя Юрия Григорьевича Слепухина.

Более 20 участников в этом году представили на суд жюри отзывы на романы: «Перекресток», «Тьма в полдень», «Сладостно и почётно» и «Ничего кроме надежды».

Отметим, что последние три романа созданы писателем непосредственно во Всеволожске, где он прожил 34 года. В этих произведениях ярко показана изнанка

войны, не известная не только сегодняшним молодым, но и тем, кто родился сразу после неё.

И вот в библиотечном пространстве Всеволожской межпоселенческой библиотеки состоялось подведение итогов конкурса. Победителями стали: 3 место – Сухопарова Татьяна Валентиновна, 2 место – Кузина Светлана Аркадьевна, 1 место – Дрегуляс Галина Андревна. Все участники получили сертификаты, дипломы и книги Юрия Григорьевича Слепухина.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО