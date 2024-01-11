Заповедный мир природы

Ежегодно 11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. Дата выбрана не случайно – в этот день в 1917 году в России был образован первый государственный заповедник – Баргузинский.

Заповедники и национальные парки – особо охраняемые природные территории (ООПТ) – сегодня, пожалуй, единственный способ уберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой природы и животного мира.

В границах Всеволожского района созданы пять особо охраняемых природных территорий – четыре из них имеют региональное значение и одна – местное. Давайте сегодня ещё раз вспомним о заповедных местах нашей малой родины.

Государственный природный заказник Коккоревский

Эта особо охраняемая природное территория была создана в 2015 году, её площадь составляет 2304 га. Заказник расположен на берегу бухты Петрокрепость Ладожского озера между деревнями Ганнибаловка и Коккорево.

Значительную его часть занимает Коккоревское болото. На прибрежном низинном болоте и мелководье Ладожского озера найден очень редкий вид флоры – краснокнижное насекомоядное растение альдрованда пузырчатая. Его листья, снабжённые чувствительными волосками, захватывают и переваривают мелких водных беспозвоночных животных.

Тростниковые заросли по побережью Ладоги служат местом гнездования водоплавающих и околоводных птиц, в том числе и редких для Северо-Запада России – малая чайка, выпь, скопа и орлан-белохвост, а также обычные для Приладожья виды – чомга, кряква, лысуха, большинство видов чаек и крачек. Заказник имеет региональное значение.

Памятник природы «Колтушские высоты»

ООПТ была создана также в 2015 году и занимает площадь 1211 га. Расположена она на территории муниципальных образований Колтушское городское поселение, Заневское городское поселение, Всеволожское городское поселение, южнее города Всеволожска, севернее деревень Хирвости, Колтуши и поселка Воейково. Территория имеет региональное значение.

Главная ценность высот – уникальный живописный ландшафт, который сформировался в послеледниковое время и представлен чередованием песчаных холмов (камов) с ложбинами и котловинами, часть их занята небольшими болотами и озёрами.

К слову, в декабре прошлого года в эфир вышел фильм, снятый нашим земляком Павлом Глазковым в рамках проекта «Дикие выходные», который посвящен как раз природе Колтушских высот.

Государственный природный парк «Токсовский»

Природный парк был создан в 2019 году и является самой крупной ООП в районе – его площадь составляет 2753 га.

Находится он в 16 км к северо-западу от Всеволожска вблизи поселка Токсово, в южной части Карельского перешейка, и состоит из трёх кластерных участков – «Кавголовское озеро», «Курголовское озеро» и «Река Охта». Благодаря пересечённому рельефу и частой смене режимов увлажнения территория отличается повышенным ландшафтным разнообразием. Растительность крутых склонов камовых холмов довольно разнообразна, но особенностью выступает то, что здесь преобладают еловые леса. В ельниках гнездится трёхпалый дятел, представлены и другие типичные таёжные виды птиц – желна, длиннохвостая неясыть, малая мухоловка и др. Здесь обнаружены хищники – тетеревятник и перепелятник. Парк имеет региональное значение.

Памятник природы «Токсовские высоты»

Высоты расположены к югу и юго-востоку от платформы Кавголово на железнодорожной линии Санкт-Петербург – Приозерск – Хиётола, вблизи юго-восточного берега озера Кавголовского. ООПТ здесь была создана в 2014 году, сегодня она занимает площадь 59 га и имеет региональное значение.

Территория памятника природы – одна из самых высоких во Всеволожском районе и в южной части Карельского перешейка: высота над уровнем моря достигает 103 метров.

Ландшафт исключительно живописен благодаря камовым холмам, или камам. Это часть возвышенности, которая протягивается в виде дуги от северной части Санкт-Петербурга до окрестностей посёлков Сосново и Мичуринское в центральной части Карельского перешейка.

Охраняемый природный ландшафт озера Вероярви

Это самая первая в районе ООПТ, созданная еще в 2008 году и имеющая местное значение. Находится эта заповедная зона у поселка Токсово и включает в себя собственно озеро и его окрестности. Территория представляет собой фрагмент естественного для южной части Карельского перешейка камового рельефа. Побережье озера представлено пологими песчаными холмами, на которых сохранились участки сосновых и мелколиственных лесов и луга антропогенного происхождения, в понижении к северо-востоку от озера располагается небольшой болотный комплекс. По береговой линии озера тянется вереница песчаных пляжей и тропинок; некоторые участки, примыкающие к озеру, застроены.

Всего в Ленинградской области на сегодня создано 47 ООПТ.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото из архива «В. в.»