Дорожники Ленобласти усилили работу по уборке снега из-за метели

В ночь с 10 на 11 января на территорию Ленинградской области обрушилась настоящая метель. Дорожные и коммунальные службы региона перешли на круглосуточный режим работы – всего за минувшие сутки на региональных дорогах от снега и наледи вычищено 11,5 тысяч километров покрытия и обочин.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, сейчас на региональных дорогах работает свыше 400 единиц техники. Активно убирают снег во дворах более 1800 дворников, общественные пространства расчищают 1500 единиц спецтехники. На случай ухудшения погодных условий и возникновения внештатных ситуаций, к работе подключится резерв.

За ситуацией на дорогах в режиме реального времени следит «Снежный штаб». Получив сообщение от жителей, специалисты оперативно передают информацию в дорожные и коммунальные службы. Обращения по уборке снега принимаются в социальных сетях «ВКонтакте» https://vk.com/snegshtab47 и телеграмм-канал — https://t.me/dorogi_47. Также сообщить о сложной обстановке на дорогах можно по горячей линии «Ленавтодора» — 8 (812) 660-46-47.