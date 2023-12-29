Подведены итоги олимпиады Ленобласти по избирательному праву

Избирательной комиссией Ленинградской области определены победители и призеры 26 региональной олимпиады обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Ленинградской области по избирательному праву.

Напомним, региональный этап Олимпиады Леноблизбирком провел 10 декабря в Ленинградском областном институте развития образования.

В олимпиаде приняли участие 45 человек – обучающиеся 9-х, 10-х, 11-х классов школ Ленинградской области, а также студенты профессиональных образовательных организаций. Победители Олимпиады по каждой параллели (одно первое, два вторых, два третьих места) определены исходя из количества набранных участниками олимпиады в этой параллели баллов за защиту реферата или эссе и за тестирование по вопросам избирательного права.

Среди учеников 11 классов первое место занял ученик Бокситогорской школы № 2 Родион Добромыслов. На втором месте ученица школы «Муринский центр образования № 4» (Всеволожский район) Елена Хальзова и ученица школы № 6 г. Тихвина Екатерина Сахарова. Третьим стали – Алина Доцина, ученица школы № 6 им. В.П. Грицкова г. Луга и Ахмед Вагапов, ученик школы «Лесколовский центр образования» (Всеволожский район).

В возрастной группе учащихся 10-х классов победителями и призерами стали: первое место — Юлия Трофимова (школа № 2 г. Никольское Тосненского района), второе место — Надежда Антонова (гимназия г. Кириши) и Илья Опрышко (школа «Центр образования Кудрово» Всеволожского района), на третьем месте – Яна Безгина (школа № 4 г. Луга) и Карина Смирнова (Бокситогорская школа № 2).

Первое место в параллели среди учащихся 9-х классов заняла Екатерина Яковенко из школы «Центр образования Кудрово» (Всеволожский район). На втором месте: Марк Фролов, ученик Подпорожской школы № 8 и Анна Аракина, ученица школы «Лопухинский образовательный центр» (Ломоносовский район). Третье место заняли: Полина Калиничева, ученица Бокситогорской школы № 2 и Полина Никитина, ученица школы «Лопухинский образовательный центр» (Ломоносовский район).

Среди учащихся профессиональных образовательных организаций победителями и призерами стали следующие ребята. На первом месте – Алексей Буравлев, студент Борского агропромышленного техникума (Бокситогорский район), на втором – Кристина Полякова, студентка Кировского политехнического техникума и Екатерина Захаренкова, студентка Подпорожского политехнического техникума, на третьем – еще две студентки Кировского политехнического техникума – Мария Щедренок и Алина Мингалиева.

Итоги олимпиады с указанием баллов за выполнение заданий размещены на сайте Леноблизбиркома.

Леноблизбирком поздравляет победителей, призеров и их учителей и благодарит за активное участие в Олимпиаде.

Учащиеся, занявшие призовые места, будут награждены сувенирами и дипломами Избирательной комиссии Ленинградской области. О дате, времени и месте награждения победители и призеры олимпиады будут заранее проинформированы.