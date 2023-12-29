«Дорогу осветят тому, кто ищет»…

Эти строки из песни Елены Валеевой как нельзя лучше определяют творческий поиск самого автора. Мы её много лет знаем как замечательную ведущую многих районных и городских праздников, но не всем известно, что Е.Ю. Валеева – заведующая художественно-творческим отделом Всеволожского центра культуры и досуга.

Накануне Нового года в ЦКД состоялся творческий вечер Елены Валеевой – «Мелодии души», который стал самым настоящим праздником для зрителей. А для автора он был ещё и долгожданным, потому что стихи и музыка сочинялись давно, строки новых песен рождались порой спонтанно и неожиданно для самой Елены, и очень хотелось подарить мелодии своей души людям.

В стихах и в музыке Елены Юрьевны – подлинная искренность и душевное тепло, любовь к своей большой и малой родине; она тонко чувствует природу и ценит настоящую дружбу и, как и все мы, живёт в ожидании счастья.

– В общем, это всё про нас, – сказал в завершение вечера один из зрителей. С этим трудно не согласиться. А ещё надо согласиться, что дорогу и в самом деле «осветят тому», кто ищет свой путь. И путь к этому вечеру у автора был долгим и непростым.

– Хотя я всегда была творческим человеком, – рассказывает Е.Ю. Валеева, – с самого детства постоянно вела все школьные концерты. А чтобы запомнить стихи, мне было достаточно два раза прочитать их, чтобы строки отпечатались в памяти. Занималась хореографией, бегала в художественную школу, не раз мы выступали детьми и на сцене Всеволожского Дома культуры, куда я спустя годы пришла работать. Но это тоже было непросто, потому что после школы я поступила в Педагогический университет имени Герцена, тогда институт, на коррекционный факультет, могла бы стать дефектологом, логопедом – все пути были открыты. Но меня тянуло совершенно в другую сторону! Поступала на актерское отделение Театральной академии, тогда Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Не прошла по конкурсу, в результате забрала документы из пединститута, поступила и окончила Ленинградский колледж культуры, получила диплом режиссера массовых зрелищ. Следующий этап – Санкт-Петербургский университет культуры.

И вся жизнь моя как творческой единицы связана с нашим Всеволожском – здесь я родилась, здесь училась, в Романовке, здесь живу до сих пор и здесь же, в этом Доме культуры, работаю.

Кстати, Елена Юрьевна на творческом вечере поведала о таком интересном факте биографии своей семьи. Мало кто знает, но в своё время городской ЗАГС находился в ЦКД, в том самом зале, где и проходил творческий вечер Елены. Да, здесь был зал торжественных бракосочетаний, где на втором этаже Дома культуры родителей Елены – Галину и Юрия – объявили мужем и женой. И по лестнице со второго этажа Галина Савкина уже спускалась Галиной Мясниковой. По этой лестнице их дочь – Елена Юрьевна каждый день поднимается в свой кабинет.

– От судьбы не уйдешь, – замечает Елена Юрьевна. – Моя мама, кстати, тоже пишет стихи. Она у нас рукодельница, делает замечательных народных кукол и преподаёт технологию. Моя дочка Ариша в свои 14 лет тоже сочиняет, но больше к прозе тянется, хотя на день рождения бабушки мы вместе написали поэму в стихах. Ариша к тому же занимается бальными танцами. У нас очень хорошая, творческая семья. Собственно, с семьи всё и началось. Я всё время что-то рифмовала и напевала какие-то мелодии, писала стихи и незамысловатые песенки к знаменательным датам и праздникам для своих родных, друзей, пока мои рифмы не попали к знающим людям. У меня ведь нет музыкального образования, но помогли замечательные музыканты. С известным в нашем районе Павлом Плетнёвым мы написали около 15 мелодий. Петербургский музыкант Валерий Смирнов потрясающий аранжировщик. К сожалению, в прошлом году он ушёл из жизни, и это такая потеря! Эта утрата настоящего друга, учителя, меня подкосила, и я полгода ничего не писала, а так этот творческий вечер мог бы состояться гораздо раньше.

Но он всё-таки состоялся! Дорогу ведь осилит идущий. Мы это знаем. Ещё несколько лет назад Елена, по её собственному признанию, не представляла, что у неё будут свои песни на собственные стихи и что она

выйдет на сцену не как ведущая, а как автор-исполнитель. Но всё пришло, потому что всё совпало: и музыка, и слово сложились в песни.

Спрашиваю в завершение нашего диалога, чем заканчивается этот год, чем он был для моей собеседницы.

– Безусловно, годом открытий, – отвечает Елена.

Уходящий год был для меня, во-первых, в творческом плане очень успешным, потому что в начале года я прошла со своими стихами в финал Международного конкурса «МГИНСКИЕ МОСТЫ».

Это очень престижный конкурс. В июне стала лауреатом областного конкурса «Выборгская чайка» в номинации «Лирическая поэзия». Я выступала в качестве автора песен и заняла первое место. Это были удивительные для меня самой творческие победы! И уже под занавес года я в третий раз участвовала в областном конкурсе «Под звуки нежного романса» и стала лауреатом 1 степени, получила приз за лучшее исполнение своего авторского романса, и это была замечательная творческая «подпитка», если так можно сказать, потому что творческому человеку, что ни говори, а признание необходимо. Хочется, чтобы твоё творчество служило людям. Радовало их, согревало, а то, что в моих стихах есть и грусть, и печаль, – так ведь и жизнь не без этого. А в целом год был очень хорошим.

И я глубоко убеждена, что неталантливых людей не бывает. Просто не каждый умеет вовремя (да пусть и поздно!) понять, в чём его талант заключается. Суметь так развернуть свою жизнь, не боясь всё начать сначала, чтобы заняться тем, что тебе нравится, что тебе дано делать лучше всего. Мне повезло работать там, где мне нравится, заниматься тем, что мне удаётся лучше всего, и тем, что я люблю. Я счастливый человек, это точно.

Татьяна Трубачева

Фото Антона Ляпина