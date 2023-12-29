В Дубровке вручили ключи от квартир детям-сиротам

Для 43 детей-сирот свершилось настоящее чудо: под Новый год они получили заветные ключи от квартир. Все они мечтали встретить праздник в уютном и теплом доме. И вот долгожданное волшебство произошло.

– Мне до сих пор не верится, что у нас теперь отдельная квартира, – поделилась радостью счастливая обладательница жилья 23-летняя Ольга Колодиева. – Когда позвонили и пригласили на вручение ключей, я сначала подумала, что кто-то шутит. Оказалось, нет. Квартира у меня просторная с балконом. Всего 42,5 квадратных метра. Вид из окна – прекрасный. Конечно, многое нужно еще сделать: купить большой диван, тумбочку, гардероб и бытовую технику, но самое главное у меня уже есть – это собственная крыша над головой.

– В этом году детям-сиротам было выделено 74 квартиры, – рассказала корреспонденту «Всеволожских вестей» председатель комитета по опеке и попечительству Всеволожского района Ирина Гончарова. – Это хорошая цифра. Мы уже приобрели еще 87 квартир, ключи от которых дети-сироты получат в 2024-м.

В течение пяти лет новоселы будут проживать в квартирах на условиях так называемого специализированного найма – за ними будут «присматривать» социальные службы, помогая молодым людям максимально социализироваться и приобрести самостоятельность. По истечении этого срока с ними будут заключены договора социального найма с возможностью последующего оформления жилья в собственность. Как отметила Ирина Геннадьевна, финансирование программы осуществляется за счет федерального и областного бюджетов.

– Огромное спасибо губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко и Законодательному собранию Ленинградской области, – отметила заместитель главы администрации Всеволожского района Светлана Хотько. – Благодаря им был утвержден беспрецедентный бюджет на реализацию программы по защите жилищных прав детей-сирот.

В ходе торжественной церемонии передачи ключей глава Всеволожского района Андрей Воропаев тепло поздравил молодых людей с началом нового этапа в их жизни.

– С новосельем, – сказал Андрей Леонидович. – Теперь у вас есть ключи от собственного гнездышка. Находится оно в одном из самых красивых поселений Ленинградской области. Поверьте, это я как знаток говорю, много путешествовал по нашему региону. Что касается пожеланий, то пусть в ваших домах всегда будет тепло, уютно и светло.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы администрации ВМР