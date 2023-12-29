Во всеволожском Мультицентре прошел итоговый выпускной

В Мультицентре социальной и трудовой интеграции состоялся итоговый выпускной. Каждый окончивший профессиональное образовательное учреждение является специалистом на рынке труда. Мероприятие, посвященное завершению обучения в Мультицентре, прошло 27 декабря.

50 выпускников получили свидетельства об окончании Мультицентра и свою первую зарплату. Они теперь являются представителями таких профессий: уборщики помещений и территорий, укладчики-упаковщики жидкой продукции, мойщики посуды, операторы ЭВМ, отделочники художественных изделий.

Родители выпускников подчеркнули вклад наставников-преподавателей в воспитание и обучение своих детей. Отдельной благодарности удостоилась директор профессионального учреждения Ирина Григорьевна Дрозденко.

Новогоднее настроение выпускникам подарила российская эстрадная певица и актриса Афина, исполнившая несколько песен о любви и родном крае. Она не в первый раз приезжает в Мультицентр и активно поддерживает деятельность учреждения.

Напомним, что Мультицентр социальной и трудовой интеграции – это государственное автономное нетиповое профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области. В течение восьми лет его сотрудники обучают и помогают трудоустроиться инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Людмила БОБКОВА