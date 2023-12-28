В Ленобласти индекс оливье в этом году составляет 210 рублей

Новый год – не только самый волшебный праздник в году, но и самый разорительный. Как будут встречать пришествие Года Дракона россияне? Конечно, с размахом и с красивыми подарками! Сейчас предновогодняя гонка вышла на финишную прямую. В выходные и по вечерам в магазинах ажиотаж. Люди бесшабашно сорят деньгами, порой покупая абсолютно ненужные товары.

Посчитав, сколько в среднем предстоит потратить на новогодний стол, статистики пришли к выводу, что значительную лепту в рост стоимости новогодних блюд внесли куриные яйца. Они подорожали более чем на 40%. На проблему обратил внимание Президент РФ Путин.

– Эти яйца что, золотые куры несут? – удивился Владимир Владимирович.

– Ещё чуть-чуть, и уже к Пасхе яйца станут бриллиантовыми, – пошутили пользователи социальных сетей.

Тем временем Центральный банк России подбил итог и подсчитал, на сколько вырос самый необычный экономический показатель – индекс оливье за год. Оказалось, что на 8 %. Впрочем, с такими данными готовы поспорить рестораторы. Согласно их данным главный салат российского застолья подорожал на все 20%.

Стоимость новогодних блюд заметно зависит от региона, отметили в Центре стратегических разработок. В Ленинградской области продукты для салата с колбасой обойдутся в 210 рублей, вегетарианского – в 183 рубля, для рыбного – все 577 рублей. В Петербурге цены выше: с колбасой – 224 рубля, вегетарианский – 192 рубля, рыбный – аж 713 рублей. Самым дорогим вариантом станет салат с колбасой для жителей Чукотского автономного округа – около 478 рублей, а самым дешевым – для жителей Мордовии, которые отдадут за него 161 рубль.

– Нынче новогодний стол с традиционными блюдами и бутербродами побьёт все рекорды, – заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. – Сегодня львиная доля россиян почувствовала невидимую руку инфляции и в карманах, и в кошельках. Но при этом уже весной аналитики прогнозируют некоторую стабильность.

В новогоднем бюджете россиянина обычно учитываются расходы на праздничный стол, подарки и развлечения. Обычно эти доли расходов составляли: на еду и напитки – 45%, на подарки – 45%, на развлечения – 10%. В течение нескольких лет такое распределение затрат на долгий праздничный период не менялось. Всего семья россиян планирует потратить на Новый год не более 10 тысяч рублей, подсчитали эксперты маркетплейса «Выбери.ру». И лишь 5% респондентов признались, что к празднику готовятся целый год и не жалеют на это средств. Они готовы потратить более 100 тыс. рублей, чтобы с размахом отметить Новый год, а также на подарки и досуг.

Ирэн ОВСЕПЯН