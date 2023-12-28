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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские каратисты завоевали 13 медалей чемпионата Ленобласти

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13 медалей привезли всеволожские каратисты из Вырицы, где 23 – 24 декабря проходили чемпионат и первенство Ленинградской области по Киокушин.

– Каратисты со всех уголков Ленинградской области доказывали, кто из них сильнейший. Эмоции и накал страстей были на пределе, работа судей и тренеров буквально кипела. Спортсмены Всеволожского района отстаивали его честь на татами, не жалея сил,  – поделился представитель команды Всеволожского района Семен Акимов.

Золотые медали завоевали Акимов Арсений, Кулагин Михаил, Такиуллина Христина, Сельцов Артём, Отева Анна, Корпусова Татьяна, Капина Эльмира, Звонарёв Илья и Гафиятуллина Ангелина. Серебряными призерами стали Такиуллин Павел, Колязин Кирилл и Гореликова Елизавета. Большаков Иван принес команде бронзу.

Александр СОРОКИН

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