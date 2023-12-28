Во Всеволожском районе прошли шахматные турниры

23 декабря в помещении ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир «Всеволожский рапид. Зима 2023». Кроме детей в нём приняли участие и взрослые шахматисты. Соревнования проходили в двух группах, за шахматными столами встретились спортсмены с рейтингом до 1200 баллов и до 1100 баллов.

В абсолютном зачёте победителем стал Евгений Агафонов (ДДЮТ, г. Всеволожск). Второе место занял Александр Карсаков из Санкт-Петербурга, а Владимир Абашев (ДДЮТ, г. Всеволожск) замкнул турнирную таблицу. В турнире Б для шахматистов с рейтингом до 1200 баллов на первом месте оказался Евгений Фатеев (СОШ № 5, г. Всеволожск). Второе место занял Ефимов Александр (Всеволожский ЦО). Третье место досталось Игорю Селиверстову (Всеволожский ЦО). Среди участников с рейтингом не выше 1100 на первом месте Алиса Архипова (Всеволожск), на втором Сергей Бобров (посёлок имени Свердлова) и на третьем Александр Ляпин (поселок имени Морозова).

В этот же день в Воейково в местном Доме культуры также состоялся турнир «Снежок-2023», в котором играли воспитанники шахматных секций Колтушской ЦКС и несколько гостей из других поселений Всеволожского района. Главным судьей и организатором соревнований выступила сотрудник Централизованной клубной системы Александра Семенова. Турнир проводился в пять туров по Швейцарской системе с контролем времени 3+2. Победителем в общем зачёте стал Александр Попов (Всеволожский ЦО). На втором месте Кирилл Юшкин, третье место досталось Ивану Рябухину. В соревнованиях среди девочек сильнейшей оказалась Доминика Солдатова, второе место завоевала Анелия Бирюкова, бронза досталось Софии Волковой. В шахматном единоборстве среди мальчиков 2015 года рождения и младше на высшую ступень пьедестала поднялся Иван Новиков. Михаил Солдатов занял второе место и третьим стал Савелий Бирюков.

Александр СОРОКИН