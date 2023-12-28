Во Всеволожске пройдет дискотека в новогоднюю ночь

Общественное пространство «Парк Песчанка» в ночь с 31 декабря на 1 января превратится в танцпол. Мероприятие «Музыкальный калейдоскоп» пройдет с 1.00 до 3.00 в центре парка.

Всеволожцы, желающие встретить начало года в шумной компании на свежем воздухе, смогут насладиться известными хитами и потанцевать.

Администрация парка напоминает, что вход на территорию общественного пространства с пиротехническими изделиями, напитками и продукцией в стеклянной таре, а также алкогольными напитками строго запрещён.