Жители Сертолово собрали очередной пакет гуманитарной помощи для участников СВО

В канун Нового, 2024 года неравнодушные жители Сертолово собрали очередной пакет гуманитарной помощи для земляков, воюющих на передовой в зоне Специальной военной операции. Организовал акцию городской Совет ветеранов.

Предоставленный одной из воинских частей Западного военного округа Министерства обороны Российской Федерации для перевозки гуманитарного груза армейский УАЗ-452 был загружен «под завязку». В этот раз, кроме тёплых вещей, одеял, постельного белья и медикаментов, для наших воинов были отправлены продовольственные товары и продукты питания к праздничному столу.

«Кроме городских общественных организаций, принимавших участие в акции, было много простых сертоловчан, за что огромное спасибо нашим замечательным, отзывчивым и сердечным людям. Они приносили, что могли, что им хотелось передать нашим бойцам, а поэтому за «ленточку» отправятся не только тёплые вещи, но и то, что приносили горожане: и продукты питания, и сладкие гостинцы к новогоднему столу, и подарки-обереги, и открытки с новогодними пожеланиями, и детские рисунки», – подчеркнула председатель Сертоловского городского Совета ветеранов Марина Егорова.

Уже через несколько дней всё собранное жителями Сертолово будет доставлено в зону проведения Специальной военной операции.

Ян КАТИН

Фото издания «Петербургский рубеж»