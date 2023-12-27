Всеволожский район укрепляет межнациональные отношения
71 мероприятие, направленное на укрепление межнациональных отношений, запланировано администрацией Всеволожского района на 2024 год. Такая цифра прозвучала на заседании Совета по межнациональному сотрудничеству, проходившего 22 декабря в КДЦ «Южный». Во встрече участвовали члены Совета, представлявшие разные диаспоры.
Заседание открыл председатель Совета по межнациональному сотрудничеству А.Л. Воропаев. Затем заместитель председателя областного комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям – начальник департамента по межнациональным и межконфессиональным отношениям А.М. Панов выступил с докладом «Вопросы реализации государственной национальной политики в РФ». Отчёт о проделанной во Всеволожском районе работе по данной тематике за 2023 год представил исполняющий обязанности начальника отдела по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям И.Д. Тихомиров.
Вопросу согласия между народами в нашем районе уделяется много внимания. В 2023 году в филиалах Молодежного центра «Альфа» проводились лекции, беседы, уроки дружбы. Всеволожский район прославился своими национальными фестивалями и конкурсами, однако активно развиваются и другие, нефестивальные формы работы.
Особо следует отметить международный патриотический проект «Побратимы-победители». О нём рассказал глава МО «Щегловское СП», член Совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям Ю. А. Паламарчук. Проект рассчитан на взаимодействие музеев и мемориальных комплексов трёх стран: России, Беларуси и Монголии. В России его опорный пункт – деревня Щеглово Всеволожского района. Когда-то, во время войны, здесь дислоцировалась 136-я гвардейская дивизия, которая сражалась на Дороге жизни, а до этого участвовала в боях при Халхин-Голе.
В декабре 2023 года делегация из Ленинградской области побывала в Республике Беларусь и подписала соглашение между Щеглово и агрогородком Камено в Логойском районе Минской области. Во время этой поездки активисты посетили мемориал Хатынь, где в 1943 году фашисты сожгли целую деревню, напомнив о том, что в Ленинградской области тоже есть мемориальный комплекс «Большое Заречье», посвященный сожжённым деревням. В истории наших трех стран много общего, и мы не должны позволять, чтобы её переписывали и фальсифицировали.
В начале 2024 года представители Щеглово будут участвовать в подписании договора о сотрудничестве с Монголией. В столице Монголии – Улан-Баторе – есть Дом-музей Г.К. Жукова. Он напоминает о героических днях сражений на Халхин-Голе, которые проходили в 1939 году. В этом доме будут принимать делегацию из Ленинградской области, которая станет подготовкой к празднованию 85-летия победы на Халхин-Голе.
В результате активного обсуждения Советом были приняты следующие решения. Необходимо более интенсивно пропагандировать русскую культуру и русскую историю в среде мигрантов. Следует активнее вовлекать детей из семей, недавно приехавших в Россию, в кружки, где они могли бы в игровой форме осваивать русский язык. Желательно делегировать представителей разных землячеств, имеющих гражданство России, в состав народных дружин, действующих на территории Всеволожского района. Надо разработать мероприятия по социокультурной адаптации иностранных граждан, занятых на строительных объектах Всеволожского района, которые часто оказываются за пределами нашего внимания. И нужно общими усилиями способствовать выполнению плана работы по межнациональному сотрудничеству на 2024 год.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА