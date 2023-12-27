Всеволожский «плейстик» презентовали на площадке «Активное долголетие»

В Москве 23 декабря на площадке «Активное долголетие» Международной выставки-форума «Россия» (ВДНХ) состоялась презентация методики оздоровительной гимнастики, которую провёл её автор Анатолий Лаптев.

В ходе презентации велись показательные выступления инструкторов «плейстик» и проводились мастер-классы по дисциплинам, включенным в систему упражнений с мячом «кококо», «лозаткой», «мирными» нунчаками и «летающими звёздами».

В ходе проведения двух сессий по два академических часа на площадках было проведено 8 мастер-классов. Охват аудитории не подлежит исчислению, так как число посетителей в этот субботний день (по информации организаторов) превысило 210 тысяч человек.

Множество представителей средств массовой информации России, Ближнего и Дальнего Зарубежья не оставляли своим вниманием яркие, захватывающие эпизоды демонстрации методики «плейстик».

После презентации мастер-классов были подписаны несколько меморандумов с представителями регионов России, что позволит ещё больше расширить географию оздоровительной гимнастики, уже активно завоёвывающей внимание людей разных возрастов.

Нам приятно сообщить, что нашу Ленинградскую область в целом и Всеволожский район в частности представлял на этом празднике спорта руководитель Клуба боевых единоборств «Сатори» Сергей Хорошков, который активно пропагандирует и развивает «плейстик» на территории района.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО