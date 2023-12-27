Всеволожские танцоры завоевали Гран-при международного конкурса

Образцовый детский коллектив Хореографический ансамбль «Надежда» Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожского района завоевал Гран-при международного конкурса!

9 – 11 декабря ребята из хореографического ансамбля «Надежда» побывали в Туле, где проходил Международный конкурс-фестиваль «Тульский сувенир».

На конкурс съехались больше трех тысяч человек из разных уголков нашей страны и ближнего зарубежья.

Наши артисты показали танцы «Дети любят сказки» и «Семик» в номинации «Танцевальное предложение» и номер «Страдания» в номинации «Народно-стилизованный танец».

Танец «Семик» был выбран жюри для участия в гала-концерте. С замиранием сердца мы ждали объявления результатов конкурса. Жюри высоко оценило исполнительское мастерство юных танцоров. «Гран-при» в номинации «Танцевальное предложение» и звание лауреатов II степени в номинации «Народно-стилизованный танец».

Вьюга и мороз не помешали нам познакомиться с историей Тулы, старинного города, про который говорят: «Мал городок, да старше Москвы на годок». Тула – город музеев, пряников, оружия, самоваров и красивых старинных улочек. Мы побывали в тульском Кремле, где узнали, что на протяжении многих веков Тула выполняла функции защитной крепости на южных подходах к Москве. Тульский Кремль – самая древняя часть города. Это мощное фортификационное сооружение не единожды выдерживало штурмы и осады, но ни разу не покорилось завоевателям.

Тула – знаменитый город оружейников. И конечно, мы отправились в Тульский государственный музей оружия. Он размещается в пятиэтажном здании, имеющем форму шлема. Мы увидели не только самые популярные виды российского оружия, но также и интересные образцы холодного и огнестрельного оружия из других стран.

Недалеко от Тулы находится усадьба Ясная Поляна, в которой родился и жил писатель Л. Н. Толстой, куда мы поехали, чтобы узнать о жизни и творчестве великого человека. А ещё пили чай с пирогами в старинной избе и слушали интересный рассказ о традициях и быте русских крестьян.

В музее «Тульские самовары» нам рассказали о конструкции самовара и его истории. Мы увидели старинные самовары XVIII – XIX веков, изделия начала XX века, самовары всевозможных форм, размеров и конструкций, а также разные чайные принадлежности. На мастер-классе по изготовлению пряников узнали об истории тульского пряника и научились его делать. Каждый увез домой пряник, изготовленный собственными руками.

Мы привезли домой победу и много ярких впечатлений. Путешествие в Тулу запомнится всем надолго. Благодарим за финансовую помощь в организации поездки администрацию ДДЮТ Всеволожского района в лице директора А.Т. Моржинского, за финансовую помощь в организации интересной культурной программы – главу МО «Город Всеволожск» С.В. Богдевича и депутата городского совета О.А. Полозову.

Н.В. Винюкова, художественный руководитель