Всеволожские спортсмены завоевали 10 медалей соревнований по горнолыжному спорту «Открытие сезона»

25 декабря на территории курорта «Золотая долина» в Приозерском районе состоялись областные соревнования по горнолыжному спорту «Открытие сезона».

В них приняли участие около 200 юных лыжников и лыжниц 2008–2013 годов рождения из 12 физкультурно-спортивных организаций Ленобласти, в числе которых были и спортсмены Всеволожского района.

Золотые медали в своих возрастных категориях завоевали Арина Галченкова (СК Олимп), Александра Карпова (СК «Олимп») и Даниил Андреев (ГШ «СКА»). «Серебром» пополнили спортивную копилку района Варвара Голубкова (СК «Луч»), Климент Балибардин ( СК «ЮККИ Ски»), Вероника Ахтанина (ГШ «СКА») и Александр Иванов ( СК «ЮККИ Ски»). Бронзовыми призерами стали Андрей Ковальчук, Майя Козлова и Вениамин Лапин из спортивного клуба «Олимп».

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района