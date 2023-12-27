Всеволожские депутаты приняли уточненный бюджет

На внеочередном, предновогоднем заседании совета депутатов г. Всеволожска 26 декабря народные избранники обсуждали бюджет муниципального образования.

После обстоятельного доклада заместителя главы администрации по финансам – председателя комитета финансов А.Г. Поповой депутаты приняли уточнения к бюджету, согласно которым доходная часть уменьшена на 49 452,1 тыс. рублей, по налоговым и неналоговым доходам увеличена на 11 000, 0 тыс. рублей.

Таким образом, общая сумма доходов бюджета составит на 2024 год – 1 126 433, 7 тыс. рублей. Расходная часть составит, соответственно, 1 258 815, 5 тыс. рублей.

В завершение заседания глава города С.В. Богдевич поблагодарил своих коллег за плодотворную работу и поздравил всех с наступающим Новым годом!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО