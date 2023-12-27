Во Всеволожском районе чествуют спасателей

В среду, 27 декабря, страна отметила День спасателя Российской Федерации. В этот день в 1990 году был образован Российский корпус спасателей, а с 1996 года она вошла в календарь профессиональных праздников. В День спасателя поздравления принимают все, кто в сложных и опасных для жизни условиях помогает людям – пожарные, водолазы, кинологи, летчики и многие другие специалисты МЧС. К слову, большинство сотрудников Всеволожского пожарно-спасательного гарнизона имеют эту сложнейшую категорию.

Возможность оказания профессиональной помощи является залогом спасения десятков и сотен человеческих жизней, а также многих миллионов рублей материальных ценностей в масштабах всей страны, что приводит к существенному экономическому эффекту. И главную роль здесь играет именно спасатель.

В ноябре нынешнего года чрезвычайная ситуация возникла во Всеволожске – экстренные службы получили сигнал о возгорании на складе пиротехнической продукции. На место оперативно прибыл боевой расчет пожарной части № 96 во главе с начальником караула Владиславом Семенец. Благодаря оперативным и слаженным действиям наших доблестных пожарных, которые с риском для жизни и здоровья сумели проникнуть в очаг пожара и локализовать его, удалось избежать большой беды. Все сотрудники склада были эвакуированы, пожар ликвидирован, взрыв пиротехники удалось предотвратить. Об этом происшествии нам рассказал заместитель начальника 15-го ПСО Роман Орлов, потому что застать «на базе» самого Владислава в эти горячие предновогодние дни оказалось очень трудно.

«Пожарный-спасатель – не просто одна из самых сложных профессий, это образ жизни людей, постоянно готовых к риску, – отметил в разговоре Роман Орлов. – И Владислав Семенец в полной мере соответствует высокому званию спасателя МЧС. Он сознательно сделал свой профессиональный выбор, успешно окончил Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС и в 2021 году поступил на службу в 96-ю пожарную часть. Постоянно участвуя в тушении пожаров и спасении людей, Влад успевает совершенствовать свою физическую и боевую подготовку, того же требует и от подчиненных, в коллективе пользуется заслуженным уважением и авторитетом. Каждодневные рутинные тренировки, подгонка снаряжения, проверка оборудования – начальник караула Семенец, ещё пока старший лейтенант, – понимает, что любая ошибка, мелочь может привести к невыполнению задания, а значит, и последствия могут быть печальные. Как-то Владислав рассказал мне, что с детства мечтал стать героем, но теперь, имея за плечами десятки боевых выездов и спасенных жизней, таковым себя не считает. Теперь для него это просто работа – найти и локализовать очаг пожара, зачастую в условиях сложной планировки и сильного задымления, где один вздох без специального оборудования может привести к гибели, обнаружить людей и животных, организовать эвакуацию и главное – спланировать действия пожарного расчета так, чтобы никто не погиб. И пока в рядах всеволожских пожарных служат такие люди, как Владислав Семенец, жители могут быть уверены – мы сделаем все, чтобы не допустить беды».

Светлана Завадская

Фото из архива 15-го ОПС