Во Всеволожске организовали праздник для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию

До начала Нового года осталось несколько дней, и в это время всегда случаются приключения, о чём напомнил спектакль на сцене КДЦ «Южный». 26 декабря там проходила муниципальная Ёлка для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Приглашения на неё выдавались в комитете по опеке и попечительству администрации Всеволожского района.

Начался праздник в фойе, где работала зона аквагрима и дети могли сфотографироваться в специальной фотозоне с Дедом Морозом, Снегурочкой, Мышонком и Коровушкой. Но главной изюминкой стал спектакль под названием «Как спасали Новый год». На сцене развернулась история, как Баба-Яга и Лешие накануне праздника пытались украсть у Деда Мороза мешок с подарками. А какой же Новый год без подарков? И вот Снегурочка вместе с робким Зайчиком (который за время спектакля стал храбрым и решительным) разыскали Деда Мороза и отобрали у нечисти подарки. Во время этого действия им приходилось блуждать по лесу, вступать в единоборство с Лешими, учиться играть на волшебной дудочке. Героям сказки помогали дети из зала. Там, где надо, дети хлопали, топали ногами, а когда это требовалось – давали подсказки Деду Морозу. А подарки действительно ожидали всех после спектакля.

– Нам очень понравились ваши мальчики и девочки, – поделилась актриса Оксана Кудлай, на сцене исполняющая роль Бабы-Яги, а в жизни – очень симпатичная женщина. – И какие у вас замечательные взрослые!!!

Действительно, мамы и папы, старшие братья и сестры смеялись и радовались вместе с малышами. Спектакль «Как спасали Новый год» впервые на петербургской сцене был показан около 30 лет назад. Он пользовался большим успехом у юных зрителей. Как раз тогда Оксана Кудлай исполняла в нем роль Снегурочки. И вот спустя много лет спектакль был переделан на современный манер, например, Зайчик стал пользоваться мобильным телефоном, а Баба-Яга танцует под модную музыку. Режиссером выступила Елена Котельникова, а исполнил его театр «АРТКУБ». Такое название получило новое объединение, куда вошли актеры из Санкт-Петербургского Театра на Васильевском и Театра «Балтийский дом».

Праздник для малообеспеченных и многодетных семей удался. А тем временем череда новогодних ёлок и представлений во Всеволожском районе продолжается.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА