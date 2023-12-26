Всеволожский район повышает туристическую привлекательность

20 декабря состоялось заседание координационного совета по туризму при администрации Всеволожского муниципального района. Его организатором выступил районный отдел по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям.

Как минимум два раза в год представители турбизнеса, руководители загородных баз и отелей встречаются с сотрудниками администрации и обсуждают насущные вопросы.

Такая традиция установилась несколько лет назад. Недавно было решено изменить формат встреч. Отныне они будут назначаться каждый раз в новом месте, чтобы участники смогли познакомиться с разными объектами, которые представляют интерес для туристов. Так, 20 декабря встреча состоялась в знаменитом Конно-спортивном клубе «Дерби». Программа заседания включала экскурсию по клубу.

Место было выбрано не случайно: популярность «Дерби» растёт с каждым годом. Много туристов собираются на ежегодный Кубок Губернатора Ленинградской области по конкуру. А ещё больше их стало приезжать, когда в Энколово начала проводиться выставка конного туризма «Ипосфера». Здесь есть что показать и чем похвастаться.

Заседание координационного совета по туризму началось с приветственного слова, с которым обратился исполняющий обязанности начальника отдела по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского муниципального района Иван Тихомиров. Затем сотрудник этого отдела – Сергей Ширяев – сделал краткий отчёт о работе за вторую половину 2023 года и озвучил планы на 2024 год.

Докладчик сообщил, что одним из самых значимых событий года стало создание мультимедийной карты достопримечательностей Всеволожского района. Она была сделана, чтобы туристы не искали сведения о нашем районе на сомнительных сайтах с недостоверной информацией. На нашей официальной мультимедийной карте представлены точные данные о памятниках культуры и спорта. И даже можно провести виртуальный тур по нашему району. Работа над картой ещё не закончена, её база постоянно обновляется.

Ярким событием года стал впервые проведенный туристический фестиваль

«Всеволожский шторм». Он прошёл 19 августа в поселке имени Морозова, тематически был связан с юбилеем крепости Орешек и собрал около 3 000 человек. В 2024 году планируется провести его во второй раз, а также повторить наше участие на Международном мотофестивале «Baltic Rally». В 2023 году он проходил с 20 по 23 июля, стартовал от Выборга. На месте старта была установлена информационная палатка от Всеволожского района, где всем желающим рассказывали о наиболее привлекательных туристических объектах.

В 2024 году планируется провести две социальных экскурсии для волонтеров, две экскурсии для людей с ограниченными возможностями здоровья и два информационных тура для туроператоров, а также ряд других мероприятий, направленных на то, чтобы обратить на себя внимание.

У нас есть много замечательных мест, о которых люди не знают. Например, в Агалатовском сельском поселении, почти на границе с Выборгским районом, расположено очень красивое Пасторское озеро. Там находится загородный клуб с одноименным названием. По версии газеты «Деловой Петербург», клуб «Пасторское озеро» стал «проектом года» в сфере загородного туризма. У него также есть многочисленные награды на всероссийских туристических конкурсах.

Было любопытно послушать выступление директора этого клуба – Ольги Добромысловой, у которой за плечами уникальный опыт работы. Она много лет возглавляла сеть гостиниц, которая имела филиалы от Москвы до Дубая. Сейчас Ольга Александровна работает во Всеволожском районе. И её доклад включал новые идеи на тему «Как можно привлечь туристов во Всеволожский район». Она рассказала о том, что школьникам можно предложить загородные туры с мастер-классами: по работе с глиной, по мозаике, или обучающие семинары для девочек – по кулинарии, для мальчиков – по столярному мастерству. Можно на фоне нашей природы развивать ретрит-туризм. Ведь многие люди мечтают провести время в уединении, чтобы заняться йогой или медитацией. На опыте своего загородного клуба Ольга Александровна убедилась, что туристы с удовольствием снимают на несколько дней отель за городом ради «тихой охоты» за грибами и ягодами. Есть ещё одно новое направление – это «треккинг-туры». Так называются многодневные поездки за город, когда люди под руководством опытного инструктора учатся, как правильно устанавливать палатки, разжигать костры, а также встречаются с лесником, который рассказывает о местной флоре и фауне.

В общем, к этой работе надо подходить творчески.

Ольга Добромыслова напомнила, что жители садоводств, выезжающие за город летом, – это потенциальные туристы. Например, садоводство возле Пасторского озера насчитывает около 500 участков. Люди приезжают на лето, чтобы укрепить здоровье. А в шаговой близости нет ни Домов культуры, ни спортивных кружков. Порой дачники скучают в деревенской атмосфере, жаждут приключений, и их тоже можно подключать к экскурсиям и мероприятиям.

Состоялось бурное обсуждение, из которого каждый участник вынес для себя что-то полезное.

После чего было принято решение весной следующего, 2024 года провести новое заседание координационного совета по туризму. Там планируются выступления других представителей турбизнеса. У них будут новые идеи о том, как привлечь туристов в наш район. И над этим стоит поломать голову.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива «В.в.»

