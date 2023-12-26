Во Всеволожской ветклинике собрали почти тонну корма для приютских животных

Подведены итоги акции «Сытый Новый год», организованной управлением ветеринарии Ленобласти совместно с МФЦ. За время проведения акции было собрано 3 735 килограммов корма для приютских животных.

Как сообщает пресс-служба УВЛО, больше всего корма пожертвовали жители Всеволожского района. Всего за несколько недель Всеволожской станции по борьбе с болезнями животных удалось собрать 930 кг гостинцев для собак и кошек. Весь корм будет передан в областные государственные и частные приюты для бездомных животных.

Напомним, что акция «Сытый Новый год» проходит уже в третий раз и находит тёплый отклик у жителей региона. На помощь приютам приходят самые разные люди: посетители МФЦ и госветклиник, владельцы животных, предприниматели, пенсионеры, студенты, школьники, воспитанники детских садов.