Александр Дрозденко представил основные достижения 47-го региона в День Ленобласти на выставке-форуме «Россия»

Выставка-форум «Россия» на площадке ВДНХ в Москве, которая открылась 4 ноября, будет работать до 12 апреля 2024 года. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

23 декабря на Выставке состоялся День Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко, обращаясь к участникам и гостям выставки, рассказал о достижениях предприятий и организаций 47-го региона в различных областях: промышленной, социальной, культурной. «Сегодня валовой региональный продукт Ленобласти приближается к 1,7 триллиона рублей. Это рекорд за всю нашу историю. И вообще, за последние 10 лет ВРП региона вырос в 2,5 раза. «Азиатские драконы» завидуют темпам роста нашей экономики. За 10 лет в экономику региона было инвестировано 4 триллиона рублей и в ближайшие 7 лет будет вложено ещё 6,5 триллиона. Это самые большие инвестиции в России на предстоящие 7 лет в конкретном регионе. И это разные инвестиции. Это, например, «Волховский Апатит», который производит экологически чистые минеральные удобрения, востребованные во всем мире. Тихвинский вагоностроительный завод, который производит самые инновационные, самые современные вагоны в мире», – подчеркнул губернатор.

«Каждая третья чашка чая и каждая вторая чашка кофе – это кофе и чай, произведенные в Ленинградской области. Вообще в Ленинградской области производится 40% всех продуктов Северо-Запада. И мы сегодня регион номер один по производству яйца, по продуктивности наших коров, по производству зелени, салатов. Мы третий регион в стране по производству форели и третий регион в стране по производству цветов. В регионе действует самый большой универсальный порт на Балтике – Усть-Луга, второй по грузообороту среди всех портов России – 120 миллионов тонн. За последние пять лет в Ленинградской области создано более 11 тысяч новых рабочих мест. Мы строим экономику не для себя, не для цифр, не для статистики. Не случайно мы взяли лозунг на ближайшее пятилетие – перейти от инвестиций в экономику к инвестициям в человека», – напомнил Александр Дрозденко.

Ленобласть входит в ТОП-5 самых быстро растущих регионов России. За 10 лет здесь построено и введено в эксплуатацию 500 социальных объектов, включая 102 детских сада и 33 новых школы. Ленинградская область входит в ТОП-10 регионов с самым низким уровнем бедности – 7%. Финансирование, выделенное на социальную защиту, за 5 лет увеличилось более чем в 2 раза. В области действуют 63 региональные меры поддержки участников СВО и членов их семей, в том числе 17 – прямых выплат, 44 – для членов семей.

Ленинградская область стала одним из самых привлекательных регионов для туристов, инфраструктура туризма в последние годы значительно поднялась во многом благодаря таким крупным курортам, как «Игора». Туристический поток за последние годы в регион вырос вдвое – в прошлом году Ленобласть посетили 6 миллионов человек. В настоящее время одной из главных задач 47-го региона является выстраивание полноценной туристической экосистемы.

«У Ленинградской области действительно огромный потенциал. Это и крепости, и старинные замки, и православные святыни, и природные заповедники. Мы проработали очень серьезно гастрономическую составляющую в наших отелях, чтобы гости приезжали и знакомились с регионом через локальную гастрономию, пробовали разные продуктовые сочетания в современном прочтении», – рассказала коммерческий директор активов гостеприимства в Ленинградской области и Карелии Елена Махрова.

На Выставке регион представил гастрономическую экскурсию, предложив попробовать рыбу, мед, сыры, продегустировать сет из пяти фирменных блюд Ленинградской области. На стенде региона гостей ждали олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова и двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд. Вечером для посетителей и гостей стенда Ленинградской области состоялась концертная программа – артисты региональных коллективов представили театрализованный концерт «Солнцеворот».

«Меня часто спрашивают: а какая она, Ленинградская область? Я всем говорю, лучше один раз приехать и увидеть, чем сто раз услышать», – сказал глава региона, завершая своё выступление при открытии Дня Ленинградской области на выставке-форуме «Россия».

Михаил БОНДАРЧИК по материалам печатных и электронных СМИ