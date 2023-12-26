Александр Дрозденко поздравил бойцов СВО и поблагодарил медиков

25 декабря губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко навестил раненых военнослужащих – участников Специальной военной операции, проходящих курс реабилитации в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Александр Юрьевич вручил защитникам Отечества новогодние подарки от жителей Ленинградской области.

Глава региона поблагодарил военных медиков за мастерство и самоотдачу при лечении раненых бойцов СВО. «Трудно представить, какая огромная ответственность лежит на плечах медиков Военно-медицинской академии. Вы спасаете ребятам жизнь, возвращаете им надежду и каждый день вместе с нами со всеми приближаете нашу общую Победу», – сказал Александр Дрозденко.

Вместе с военными медиками губернатор 47-го региона принял участие в открытии в стенах Военно-медицинской академии бюста Александру Бородину – выдающемуся медику, химику и композитору, члену знаменитого содружества русских композиторов под названием «Могучая кучка». В 1862 году Александр Бородин принял должность профессора химии в Медико-хирургической академии, предшественнице нынешней ВМА имени С.М. Кирова.

В торжественном мероприятии приняли участие начальник Военно-медицинской Академии имени С.М. Кирова генерал-лейтенант медицинской службы Евгений Крюков и председатель Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото правительства Ленобласти