Юные экскурсоводы сертоловского школьного музея встречали гостей – ветеранов

Музей боевой славы «Честь и гордость Отечества» при сертоловской гимназии в этом году отметил трёхлетие. Он был открыт в 2020 году по инициативе проживающих в Сертолово ветеранов боевых действий, участников локальных войн и военных конфликтов. Музей пользуется большой популярностью среди сертоловчан и гостей города.

Экскурсоводами работают обычные старшеклассники, выполняющие важную задачу сохранения исторической памяти, воспитания у молодых сертоловчан чувства патриотизма и гордости за свою Родину. Многочисленные экспонаты, занявшие своё место в музее, предоставили ветераны, проживающие в городе Сертолово.

Очередной экспонат музею передали представители Совета ветеранов войск связи Ленинградского военного округа. Почётные гости вручили юным экскурсоводам и сотрудникам музея радиостанцию Р-105Д и книги о связистах, с 200 рассказами о Героях Отечества.

Экскурсоводы рассказали об истории нашей страны, начиная с событий Первой мировой, и об истории Великой Отечественной войны. У макетов и стендов состоялось общение с военными профессионалами – ветеранами войск связи. Они провели настоящий урок мужества для юных экскурсоводов, помогли ребятам узнать особые тонкости боевой работы военных связистов и дополнить проводимые экскурсии интересными фактами.

Ян КАТИН

Фото сайта Сертоловской гимназии