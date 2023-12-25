Кабан свинье не товарищ, а просто родственник

– Притом ближайший родственник, – уточняет известный блогер, автор канала «Каждой твари по паре», ведущий теле- и радиопередач, кандидат биологических наук Павел ГЛАЗКОВ. – Дикие свиньи – прародители и предки всех известных нам домашних свиней, достаточно давно прирученных человеком.

С учёным и популяризатором живой природы встретилась журналист Татьяна ТРУБАЧЁВА, чтобы поподробнее поговорить об особенностях и семейных тайнах этого, казалось бы, хорошо знакомого животного.

Мифы и правда о свиньях

– Павел, в последнее время участились сообщения о том, что стада диких свиней совершают набеги и самые настоящие погромы в окрестностях Петербурга, в Киришском, Приозерском, в других районах области. В нашем Всеволожском районе они замечены во многих садоводствах, где бесчинствуют в поисках пищи.

– Именно в поисках пищи, потому что зима накрыла нас огромным количеством снега, доставать пищу свинкам из-под снега трудно, они идут в места обетованные, идут туда, где живет человек и где можно хоть чем-то поживиться.

– Голос крови, как говорится, – ведь в своё время дикая свинья точно так же пришла к человеку в поисках пропитания, как собака или кошка, а задержалась на несколько веков или даже тысячелетий. И недаром говорят, что для свиньи дом там, где кормят. И ещё бытует утверждение, что свинья – одно из умнейших созданий в иерархии животного мира. Это миф?

– Нет, это не миф, это сущая правда. У свиней великолепно развита интуиция, прекрасный слух, хотя зрение малость подкачало. Они хорошо чувствуют опасность, на рожон лезть не будут, но ответить сумеют. Дикий кабан – очень опасный зверь. Особенно если он ранен или пребывает в гоне, а декабрь в этом смысле тот самый месяц, когда кабаны находятся в поисках любви. Это не только любвеобильный, но и злопамятный и мстительный зверь. Известны случаи, когда дикий кабан мог несколько часов караулить под деревом забравшегося туда человека, нанесшего ему какую-то обиду. Бывает, что кабаны нападают на лося.

В общем, с дикими свиньями и их особенностями надо считаться. Тем более что они остаются самым эффективным генетическим материалом для улучшения в целом свиной породы. Дикий кабан легко скрещивается с нашими любимыми свинками, и учёные используют их для создания и улучшения породы нашей домашней свиньи – в смысле иммунитета и выносливости. Вы же, наверное, видели хотя бы по телевизору домашних свинок, живущих на севере. У них шуба мохнатая, чтобы не мерзли, копыта у всех свиней имеют такие особенности, что дикая свинья легко передвигается и по болотистой, и по лесной местности. Это несомненные достоинства.

– То есть, как говорится, – «плоть от плоти» свои. Или очень похожи.

– Да, очень близкие родственники. Точно так же детенышей диких свиней мы называем поросятами, дикие свинки повизгивают и похрюкивают, как наши домашние питомцы, а взрослые кабаны, которых мы называем секачами, могут достигать в весе больше двухсот килограммов и развивать скорость до сорока километров в час.

Живут колониями, и, что интересно, у них однозначно царит матриархат. Питаются абсолютно всем, что может дать земля: корни, растения, желуди, какие-то червячки и насекомые, не брезгуют падалью. Оружие кабана – чрезвычайно острые и большие клыки, которые могут достигать 23 сантиметров, при этом они постоянно растут, поэтому он вынужден их всё время стачивать. Клыки – это серьёзное оружие, которое кабан использует по назначению, в случае опасности он может напасть на лося и на волка, и даже на медведя.

– В Ленинградской области разрешено охотиться на кабанов, хорошо ли это?

– Конечно, численность этого животного обязательно надо регулировать. Это к вопросу набегов кабанов на наши садоводства и жилые дома. Если охоту на этих животных запретить, они могут разорить не только огороды, но и поля с посевами. Это серьёзнейшая проблема. И, к сожалению, – это доказанный факт – они к тому же являются переносчиками чумы плотоядных. И тут приходят на помощь охотники.

К слову, кабан для нашего региона – совершенно не свойственный вид. В Ленинградской области кабанов стали замечать в середине 40-х. Массово кабаны появились у нас сразу после Второй мировой войны. Причем генетический центр диких кабанов – это Польша, а также Германия. В Польше особенно высока численность диких кабанов была, но когда в сентябре 1939 года фашистская Германия вошла на территорию Польши, кабаны начали мигрировать на восток, в сторону СССР. То есть они сначала заселили Орловскую, Воронежскую области, совершали свой захват территорий постепенно. Плодились, осваивали. А надо сказать, что плодятся дикие свинки много и охотно.

Таким образом, в конце войны пришли кабаны в Ленинградскую область, а дальше природа способствовала тому, что они здесь закрепились, – благодаря тому что в те годы были достаточно мягкие зимы, ведь кабаны плохо переносят низкие температуры и снежные зимы. И уже к 1960 году у нас насчитывалось пять тысяч кабанов. Это высокая численность. Животное, повторюсь, очень плодовитое. Одна самка способна принести в год до 15 поросят.

А ещё свиньи вьют гнёзда

– Павел, а если обратиться к календарю, вообще-то мы провожаем Год Кролика, или Зайца, встречаем Год Дракона, тем не менее есть информационный повод поговорить о кабане, насколько я понимаю.

– Да, потому что именно в декабре у кабанов начинается гон. И весь Новый год эти животные проводят в поисках любви. То есть инстинкт продолжения рода превыше всего. И в поисках своего стада секач прочесывает леса. Помните, я в самом начале говорил, что у диких свиней царит жёсткий матриархат? То есть у них в стаде нет самцов. Семья – это самки с разновозрастными поросятами, от только что родившихся «полосатиков» до уже хорошо подросших свинёнышей. А секач ведет одиночный образ жизни. И только в декабре он начинает искать свою семью. Носится по предновогоднему лесу в поисках самок. Когда находит, живёт там неделю-две, и в это время происходит всё самое важное и интересное.

Что важно: на это время в стаде устанавливается двойное управление. Самки на некоторое время часть полномочий передают секачам, которые охраняют и оберегают в это время стадо, заботятся, как умеют, о будущем потомстве. Что характерно – секачи дерутся не на жизнь, а на смерть, если соперник попытается лишить их короны и семьи, это будет еще тот бой!

– Вот что делает любовь!

– Ну что поделаешь – инстинкт продолжения рода. И конечно, они в это время очень опасны для всех, в том числе и для человека. Не вздумайте с ним идти на контакт. Вот вы сомневаетесь, а сейчас люди порой с телефонами пытаются заснять такую природную картину: им хочется это запечатлеть, а какой опасности они при этом подвергают себя – как-то не задумываются. Пытаются селфи сделать. Не надо. Если увидели в лесу маленького поросёнка, полосатика того же, – не подходите к нему. Не надо! Мама обязательно где-то рядом. Свиньи, кстати, очень хорошие матери. Они своих не бросают. И если вы вздумаете «усыновить или удочерить» дикого поросёночка, вам может его мама так поддать, что мало не покажется. И во многом существующие предубеждения и мифы о свиньях я готов развенчать и опровергнуть. На слуху у всех и эти слоганы – жрёт как свинья, неряшлив как свинья. И т.д. Да, свинья всеядна. Но мы ведь тоже любим и фрукты, и мясцо. Что касается неряшливости: свинья любит поваляться в грязи исключительно для того, чтобы очистить щетинку свою от паразитов, ей досаждающих.

Ещё из любопытных фактов: беременность дикой свиньи длится до четырех месяцев. Но! Если весна холодная и затяжная, дикая свинья может задержать роды. Искусственно продлевать беременность. Когда ей приходит время произвести на свет потомство, они объединяются в такие небольшие мобильные группы, как правило, две, от силы три сестры объединяются в семью. И вьют гнёзда.

– Как? Гнёзда?! Не на деревьях же?!

– Под деревьями, в глухих зарослях. Они своими рылами обламывают ветви ели, в буквальном смысле слова строят себе такую земляночку. Гнездо, укрытие, где есть стены и потолок и тёплое ложе. Знаете, почему они вдвоем действуют? Тоже из соображений жизни. Они же питаться чем-то должны, детей своих кормить – одна идет кормиться, вторая остается с детьми, с двумя выводками поросят. Вы ещё сомневаетесь, что свинья очень умное животное? Кстати, буквально несколько дней назад меня в лесу застала непогода, снег, даже пурга. Но мне посчастливилось найти такое гнездо кабана, точнее, кабаних, где я спокойно, в тепле и уюте пережил пургу, и усталый, но довольный вернулся домой. Это было во Всеволожском районе, в котором я постоянно нахожу интереснейшие сюжеты для своих фильмов и рассказов.

Фото из архива «В.в.»