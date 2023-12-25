Во Всеволожске подвели итоги конкурса «Край родной, навек любимый»

В Культурно-досуговом центре «Южный» 20 декабря состоялось торжественное награждение победителей Всеволожского районного литературного конкурса «Край родной, навек любимый».

Организатором выступает Всеволожская межпоселенческая библиотека. Само название конкурса определило тематическую направленность присланных работ, которые ярко продемонстрировали любовь к своей «малой Родине», а именно ко Всеволожску, отметившему 60-летие. Изящной словесности оказались «все возрасты покорны». 46 поэтов и прозаиков из разных поселений района прислали на оценку свои работы.

Участников и победителей поздравили сотрудник отдела культуры Мария Грибкова, начальник отдела культуры района Дарья Воробьёва.

В номинации «Проза» дипломов I степени были удостоены: Савцов Александр (Лесновский центр образования), Бекещенко Ксения (Центр образования «Кудрово») и Глибина Анна (категория – взрослые).

В номинации «Поэзия» на высшую ступень пьедестала поднялись: Литвинов Даниил (Осельковская средняя школа), Коптелова Елена (Рахьинский центр образования), Ковалёв Александр и Ефимов Пётр (категория – взрослые).

Достойные похвал работы участников были отмечены дипломами и подарками. Праздничный настрой создавали номера, подготовленные артистами КДЦ «Южный».

Владимир Шемшученко

Фото Евгения Ануфриева