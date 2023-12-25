Во Всеволожске планируется строительство новой школы

Строительный блок администрации Ленинградской области проведет переговоры с застройщиками микрорайона Южный во Всеволожске о выделении земель под строительство социальной инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба строительного комитета ЛО, в южном микрорайоне Всеволожска предусмотрено строительство пяти детских садов и школы.

«Мы полностью решили проблему обманутых дольщиков на территории микрорайона Южный и сегодня усиливаем работу по ликвидации дефицита социальной инфраструктуры. Первое достижение: достигнуты договоренности с инвестором об увеличении мощности планируемой школы в два раза — до 1120 мест. Это решение обеспечит местами детей из соседних кварталов и значительно облегчит нагрузку родителей», – рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

Также с начала 2024 года в Ленинградской области начнет действовать новая редакция региональных нормативов градостроительного проектирования, согласно которой мощность проектируемых школ увеличена до 110 мест на 1000 человек. В перспективе это поможет сделать образовательные учреждения больше и в то же время рациональнее подходить к проектированию пространства внутри зданий.