Ученики Гарболовской школы создали авторскую коллекцию одежды «Солнцеловы»

Праздником моды и стиля обернулся показ авторской коллекции одежды и аксессуаров, созданной учениками Гарболовской школы под руководством талантливого педагога Нинель Хорошеньковой в творческом союзе с организацией «Арт-Хижина». Своеобразный спектакль, навеянный идеями русских художников-авангардистов, прошёл в минувшую субботу в Торговом центре «МЕГА-Парнас».

Коллекция называется «Солнцеловы» – по словам её создателей, это загадочное племя, которое почитает солнце, стремится поймать его лучи и напитать энергией свое творчество. В драматургию показа был введен и условно отрицательный персонаж, стремившийся завладеть солнечным даром единолично. Однако добро, как ему и положено, одержало сокрушительную победу, да и антагонист оказался на поверку вовсе не злодеем.

Проект, под эгидой которого создавалась коллекция, носит название «Искусству – практическое применение» и реализуется АНО развития культуры «Арт-Хижина» при поддержке Фонда президентских грантов. С ребятами из Гарболовской школы обитатели «Хижины» работают уже второй год. За это время школьники приняли участие в мастер-классах по изучению навыков и инструментов креативного мышления, а также много узнали о таком направлении в искусстве, как «русский авангард». Изучение творчества Кандинского и Малевича, Татлина и Радченко, Ларионова и «бубновых валетов» привело к созданию нового проекта «У авангарда русское сердце», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.

Вдохновленные новаторским, футуристичным и где-то даже радикальным искусством авангардистов, юные творцы из Театра моды «Многоцветие», работающего в составе ДДЮТ Всеволожского района, создали удивительные образы, где основы супрематизма, новые системы в искусстве, лаконичный дизайн и чистые цвета поставлены на службу красоте и практичности. Представленные на показе модели наглядно доказали, что авангард – это вечная современность.

К слову, образы моделей были дополнены сумками, сшитыми из отслуживших своё баннеров – ребята помнят о грамотном использовании ресурсов и сохранении природы.

Конечно, без мудрых наставников – педагога высшей категории Нинель Михайловны Хорошеньковой и волонтеров АНО развития культуры «Арт-Хижина», у ребят вряд ли получилась бы такая необычная и запоминающаяся коллекция.

«На самом деле это уже тридцать первая по счету коллекция, созданная участниками театра моды «Многоцветие» и студии «Семицветик», – поделилась Нинель Михайловна. – Гарболовские ребята с удовольствием занимаются декоративно-прикладным творчеством – у нас каждый находит занятие по душе. Шитье, конструирование одежды, бисероплетение и плетение макраме – дети входят в увлекательный мир искусства, осваивая его целостно и во взаимосвязи с окружающей жизнью, но вместе с тем у них повышаются способности и в освоении школьных дисциплин, развивается мелкая моторика рук, улучшается внимание, память».

Кроме основных моделей, выполненных из современного материала – футера, – в рамках показа прошла демонстрация принтованных футболок, рисунки на которые нанесены с помощью красок и термотрансферных пленок. Тема – всё тот же русский авангард, основной посыл – практичность, ведь дети создавали одежду, которую им самим будет удобно носить.

Проект «У авангарда русское сердце» близок к завершению, но творческое сотрудничество гарболовских школьников и волонтёров «Арт-Хижины» продолжается.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО