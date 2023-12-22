Сказ о крепости Орешек. Часть вторая

Каждый период бытования памятника важен для сохранения исторического наследия, поэтому музейный комплекс крепости Орешек раскрывает три основные вехи бытования памятника: Крепость – форпост северно-западных рубежей Русского государства XIV – XVIII веков. Этот период сохранён и показан в открытой археологами стене первой каменной крепости 1352 года, в стенах и башнях московского периода (конец XV – XVI в.). К Шведскому периоду (XVII век), когда крепость находилась под властью шведской короны, а Россия не имела выхода к Балтике, относится восстановленная Королевская башня. С петровских времён частично сохранилось в бастионах и куртинах XVIII века единственное внутрикрепостное строение — петровские нумерные казармы.

Продолжение. Начало по ссылке.

Разрушенные, частично восстановленные и законсервированные стены, башни и бастионы твердыни являются музейной экспозицией под открытым небом.

История шлиссельбургской политической тюрьмы представлена восстановленными зданиями Секретного дома и Новой тюрьмы и размещёнными в них экспозициями.

Героическая 500-дневная оборона крепости в годы Великой Отечественной войны запечатлена в художественном решении мемориального комплекса в центре крепостного двора.

Продолжает разговор о событиях юбилейного года, 700-летия основания крепости, наша собеседница рассказом о сувенирах:

«К юбилею крепости почта России выпустила памятную марку, сделав подарок филателистам. На марке изображена крепость Орешек. На Монетном дворе была отчеканена медаль и сделан значок, а Музей истории Санкт-Петербурга выпустил календарь в честь юбилея крепости Орешек», — говорит Юлия Рудольфовна.

Предстоящий сезон также обещает быть не менее напряженным: музей планирует мероприятия к юбилею Победы в 2025 году.

Мы никак не могли пройти мимо знаменитой «яблони Фроленко» в цитадели Орешка и попросили Юлию Рудольфовну рассказать подробнее об этой достопримечательности.

Легенды крепости

«С 5 по 8 мая 1887 года в камерах смертников Старой тюрьмы находились Александр Ульянов и четверо его товарищей, приговорённые к смертной казни через повешение за попытку покушения на Александра III, – рассказывает Юлия Рудольфовна. – Приговор был приведён в исполнение 8 мая в три часа ночи здесь, у крепостной стены. Пятнадцать лет спустя, в 1902 году, узник крепости народоволец Михаил Фроленко посадил на этом месте яблоню. Возможность посадить яблоню у Фроленко появилась потому, что в эти годы народовольцам – узникам крепости были разрешены работы на огородах. В годы Великой Отечественной войны крепость оказалась под вражеским огнём, яблоня Фроленко была уничтожена осколком снаряда.

30 сентября 1961 года на месте погибшего дерева бывший узник крепости Виктор Ильмас, а также участники героической обороны крепости в годы войны Валентин Марулин и Евгений Устиненков посадили молодую яблоню. Теперь это красивое раскидистое дерево является частью музейной экспозиции. Несмотря на это, его яблоками часто лакомятся гости музея. А я ежегодно 30 сентября делаю фотографию дерева».

Юлия Рудольфовна призналась, что если бы у неё появилась возможность хоть на часок («Надеюсь, что час я выдержу», — пошутила она) побывать в прошлом, то она непременно выбрала бы эпоху XIV века. «В те времена Орешек считался крупным городом, здесь проживало около тысячи человек. Люди занимались охотой, рыболовством, другими промыслами, несли и воинские повинности».

И конечно, мы не могли не расспросить нашу всезнающую собеседницу о легендах крепости…

«Прошлое древней островной твердыни — настоящий кладезь волшебных легенд, загадок и тайн, — задумчиво произнесла Юлия Рудольфовна. — Здесь, в крепости, словно оживают отгремевшие звуки и ушедшие события, а людские судьбы становятся частью настоящего, вплетаясь в бесконечную цепь времени. Легенды сохранились ещё с новгородских времён. Согласно одной из них в подвалах Флажной башни берёт начало подводный 12-километровый ход из крепости в прибрежную липовую рощу. Вторая легенда связана с местным праздником — Днём Казанской иконы Божией Матери. Он ежегодно отмечается 8 июля. Эту икону чудесным образом нашли после завоевания Нотебурга русскими войсками в стене шведской кирхи, в которую шведы, захватив Орешек, превратили старую православную церковь «Преображение Спасово». Тогда часовому «почудился необыкновенный свет, исходивший из стены». Легенда утверждает, что икона была замурована в стену этой церкви русскими в 1612 году, в последние дни осады Орешка, во время нашествия в Приневье войск Якова Делагарди. Кстати, память о шведских полководцах Делагарди много веков также жила в народных сказаниях и легендах. Правда, память народная смешала подвиги отца и сына и из двух исторических деятелей составила одного почти сказочного героя. Но этот герой предстаёт чародеем, которому всегда и во всём помогала связь с нечистой силой. Так что крепость, словно страж минувших времён, хранит древние легенды и предания».

В ходе разговора Юлия Рудольфовна поведала нам, что в процессе археологических исследований острова в 1968 – 1975 годах открыли целый подземный мир древнего Орешка.

«В культурных слоях крепости были обнаружены вещи, которые рассказали о жизни и занятиях островитян. Археологи раскопали пять слоёв настилов деревянной мостовой.

В жилых постройках был обнаружен разнообразный хозяйственный

инвентарь: детали мебели, топор, изделия из бересты, глиняная посуда, кожаная обувь, бронзовые и янтарные украшения. Многие вещи свидетельствуют о том, что население занималось судоходством и рыбной ловлей, — продолжает главный научный сотрудник.

Остров мёртвых

Именно такое жуткое название крепость обрела среди революционеров. Утратив своё военное значение, Орешек вскоре превратился в особую тюрьму. Сюда стали отправлять особо опасных преступников и политических заключённых. Изначально для арестантов не предназначалось никаких казематов. Всех сидельцев размещали либо в бывшей казарме, либо в доме Меншикова и Государевом доме.

О всех знаменитых узниках поведала наш экскурсовод Елена Сотникова. Портреты этих сидельцев действительно впечатляют.

«Самым известным из них по праву считается железная маска Шлиссельбурга. По указу императрицы Анны Иоановны наследником Российского престола становится её внучатый племянник, Иоанн Антонович. Но маленькому царевичу на троне не суждено долго задержаться. Елизавета Петровна, при поддержке гвардейцев Преображенского полка, осенью 1741 г. вступила в Зимний дворец. Первым делом она отправила юного царевича подальше от Петербурга. Его содержали отдельно от родителей в Холмогорах, а в 1756 г. перевезли в одиночную камеру Шлиссельбургской крепости. Камера его была с печью, со столом, с кроватью и с зарешеченным окном. А ещё там стояла небольшая ширма, за которой прятали узника, если вдруг в помещение входил кто-то посторонний. В списке допускаемых в камеру лиц не было врача, хотя царевич был слаб здоровьем.

Во время правления императрицы Екатерины II в 1964 г. царевич был убит охраной при попытке его освобождения.

Чуть позже всерьёз за переустройство новой тюрьмы взялся Александр III. После убийства отца он осознал, что в России наступило время революционных настроений. Император не скрывал, что Шлиссельбург должен стать тюрьмой для его личных врагов — для террористов…

Когда закончилось строительство Новой тюрьмы, Александр вместе с семьёй посетил своё детище с инспекцией и резюмировал: «Это самое сильное и неприятное наказание».

– В таких условиях легко было погибнуть либо сойти с ума. Ужасами Шлиссельбургской крепости пугали даже сосланных в Сибирь каторжников. Говорили, что страшней Орешка нет места в Российской империи. А какие мифы окутывали островную крепость, вот один из них: якобы узникам в тюрьме помогал выжить некий эликсир долголетия, и что в крепости были замурованы в стенах свитки, хранящие рецепт долгой жизни, – говорят сотрудники музея.

Через несколько минут мы оказались в здании новой тюрьмы, специально здесь было построено сорок одиночных камер. 2,5 на 3,5 метра – мрачный ящик, каменный мешок, как только не называли свои обиталища узники «города-ключа». Шлиссельбург стал, по сути, первой в России тюрьмой строгого режима. За любое нарушение тюремного режима полагалось наказание – лишение еды или чая, розги, ну и конечно же, заключение в карцер с содержанием на хлебе и воде, но и с наложением оков. А самым суровым был последний пункт: он гласил «за оскорбление действий начальствующих лиц полагается смертная казнь».

– Смотрителем я работаю восьмой год. Первое время вообще было трудно. Давили стены, чувствовалось присутствие посторонних сил в камерах. Если говорить о легендах, то в старой тюрьме люди несколько раз видели привидение, молодую женщину в белом платье. Энергетика здесь действительно тяжелая. Особенно ощущают её маленькие дети. Они начинают плакать, не хотят здесь долго находиться. Несколько человек даже при мне падали в обморок. Видно, на них что-то давит. Сами уже привыкли. У нас одна отдушина, Ладожское озеро. Подходишь к воде, забираешь из него положительную энергию», – говорит Надежда Рослова.

Согласно дневниковым записям узников, условия содержания здесь были ужасными. Вот одно из них.

…Глубокой октябрьской ночью 1884 года к причалу крепости пришвартовалась черная баржа, разделенная на маленькие клетки камер. В клетках находились вывезенные из казематов Петропавловской крепости закованные в кандалы «государственные преступники» – народовольцы, в их числе Вера Фигнер и Людмила Волкенштейн. Из клеток баржи «преступников» перевели в клетки тюрьмы. Полное одиночество. Прогулка – 15 минут в сутки. Ни книг, ни физического труда. Ни свиданий, ни переписки. Пища: черный хлеб с песком и каша с песком. Стража – испытанные сверхсрочные жандармские унтер-офицеры, лишенные права покидать остров без особо мотивированных просьб, обрекшие себя ради гнусного палаческого ремесла на добровольное заточение. Эта тюрьма с успехом осуществляла хладнокровно рассчитанный замысел правительства заменить смертную казнь медленным, но верным убийством. За двадцать лет, предшествовавших первой русской революции (1884 – 1904), в камерах Шлиссельбургской тюрьмы были заживо замурованы 69 человек. Из них пятнадцать (в том числе Александр Ильич Ульянов) казнены в стенах тюрьмы, четверо покончили с собой, пятнадцать умерли от чахотки и цинги, четверо сошли с ума. Правительство именовало Шлиссельбург «Безысходным островом».

В общей сложности, за 200 лет в Шлиссельбурге побывало 1 500 узников. И такое количество пленников не могло не создать легенд вокруг Русской Бастилии. Крепость перестала действовать после 1917 года. Но до сих пор дежурящие ночью охранники слышат звуки шагов, глухо отдающихся в коридорах Шлиссельбурга, и скрип дверей в камерах.

Хранитель артефактов

С разрешения руководства мы напросились в гости к главному собирателю и хранителю артефактов Владимиру Юрченко. В специальной комнате у него несколько тысяч различных экспонатов, обнаруженных на острове.

«Вода постоянно размывает берега, преподносит нам свои открытия. Сначала были орудия каменного века. Потом стали попадаться кости, но не простые, а с отверстиями. Мне потом Юлия Рудольфовна объяснила, что это дохристианские обереги и амулеты. Признаюсь, для меня здесь любой экспонат бесценен. Разве можно оценить шведскую серебряную монету времен Петра I или деньги древних новгородцев. Или найденная здесь фибула, застёжка XIII века. В отличие от большинства современных брошей, они своим хозяевам одновременно служили украшением и выполняли практическую функцию: булавки с «замком» для закрепления одежды. Вот бутылка из-под рижского бальзама датированная 1847 годом. Как она сюда попала, для меня это по-прежнему загадка. Всё это достояние принадлежит музею», – рассказал наш собеседник.

Собирателя артефактов можно слушать с большим интересом часами, но наше время прибывания на острове пролетело как один миг. Оно и понятно, что в одночасье переварить такой объем информации просто невозможно. Чтобы получше узнать Орешек, нужны годы. Мы пообещали приехать в гости в новом туристическом сезоне.

Юрий КУЗЬМИНЫХ

Фото Антона ЛЯПИНА