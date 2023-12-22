Рахьнский дом культуры приглашает на «Слияние»

В большом зале Рахьинского дома культуры 27 декабря состоится новогодний вокально-танцевальный концерт «Слияние». В представлении примут участие как вокальные и танцевальные коллективы, так и солисты.

Организаторы обещают зрителям атмосферу новогодней радости и волшебства:

– На концерте вы окунетесь в атмосферу праздника, вместе с артистами будете петь известные новогодние хиты и танцевать под заводные мелодии. Талантливые творческие коллективы подарят вам незабываемые мелодии, энергетику и частичку своих сердец!

Концерт состоится 27 декабря в 16.00 по адресу: п. Рахья, Октябрьское шоссе 3/2. Вход свободный.