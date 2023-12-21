Солдат, педагог и просто удивительная женщина

21 декабря исполнилось 102 года ветерану педагогического труда Агнессе Алексеевне Щепеткиной. Она 40 лет работала воспитателем в детском саду Калининского района Санкт-Петербурга. Заслужила много профессиональных грамот и поощрений. А ещё у неё хранятся награды: орден Великой Отечественной войны II степени, медаль «За оборону Ленинграда» и другие.

Родилась Агнесса Алексеевна в 1921 году на хуторе Курьяново вблизи Великого Устюга. С раннего детства была приучена к тяжелому крестьянскому труду, но уже в юности определилась с выбором профессии – решила, что будет работать воспитателем. И уже начала трудиться на этом поприще, однако дальнейшие планы разрушила война.

На фронт Агнесса Щепеткина пошла добровольцем в возрасте 20 лет. Сначала выучилась на курсах медицинских сестер, мечтала вытаскивать раненых из-под обстрелов. На эту должность её не взяли по физическим данным: у рядовой Щепеткиной был рост 1 метр 50 сантиметров, вес 42 килограмма и 34-й размер ноги. Тащить на себе раненых у неё, конечно, не хватило бы сил. Поэтому девушку отправили в пошивочный цех, а потом назначили телефонисткой, а затем – связисткой, под обстрелами налаживать прерванную линию связи. Она провела на фронте более двух лет. Всё это время служила на Ораниенбаумском плацдарме, который действовал в окружении врагов. Зимой 1944 года, во время боев по снятию блокады Ленинграда, рядовая Щепеткина была тяжело ранена. Лечилась в ленинградском госпитале, перенесла две операции. До сих пор у неё в мягких тканях головы таится осколок от того, проклятого, снаряда.

Едва девушка выписалась из госпиталя, как её послали медсестрой на лесоповал в Токсово. После окончания войны хотела вернуться домой, в Вологодскую область, но военкомат её не отпустил. Надо было восстанавливать Ленинград из руин. Это была очень ответственная работа. А потом она вышла замуж, родила дочь и навсегда связала свою жизнь с Ленинградом. Это ей, Агнессе Щепеткиной, довелось воспитывать истощенных блокадных детей, порой отдавая им часть своего пайка. Потому что после войны снабжение Ленинграда наладилось не сразу…

Сейчас Агнесса Алексеевна проживает в городе Кудрово вместе с дочерью Натальей.

Каждый год её поздравляет с Днём Победы и с Днём рождения губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко. Когда Кудрово входило в состав МО «Заневское ГП», её каждый год поздравляла администрация этого поселения. Поступают подарки и от администрации Всеволожского района. В прошлом году к ней приезжала с поздравлениями делегация из Музея обороны и блокады Ленинграда.

Но особенно горячо в дни праздников её приветствуют в церкви Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, прихожанкой которой она является. Там её любят и ею гордятся. До сих пор Агнесса Алексеевна регулярно своими ногами ходит в церковь в Кудрово, чтобы присутствовать на службе. А ещё в день её рождения разрывается от звонков мобильный телефон. Это её хотят поздравить друзья и знакомые. Она принимает до 20 звонков в день с пожеланиями долгой жизни и благополучия.

Нынче Агнесса Алексеевна не может пригласить гостей, так как недавно перенесла тяжелое воспаление легких. Она выздоровела вопреки всем прогнозам, потому что её бережно лечили: сначала в больнице посёлка имени Морозова, а потом – в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте скорой помощи имени Джанелидзе. И Агнесса Алексеевна очень благодарна своим врачам. Сейчас она находится в хорошем состоянии, однако приходится ограничивать общение из-за опасений заразиться коронавирусом.

Находясь дома, Агнесса Алексеевна большую часть времени поёт. Это песни военного времени «Катюша», «Андрюша», «Город над вольной Невой», «Широка страна моя родная» – в общем, все о любви к Родине. Недавно она прослушала выступление певца Шамана. И обратилась к нему через интернет со словами: «Как хорошо, что у нас появился такой певец, Ярослав Дронов, который поёт песни про Родину».

Она до сих пор читает стихи Пушкина на память, помнит много стихотворений для детей, потому что, когда она работала в детском садике, дети учили много стихов наизусть. В 2020 году про нее был снят документальный фильм. Вплоть до 100 лет Агнесса Алексеевна регулярно принимала участие в легкоатлетических пробегах, приуроченных к 9 Мая. В прошлом году выступила в спортивных соревнованиях города Кудрово и заслужила медаль «Марафона долголетия».

В настоящее время Агнесса Щепеткина живо интересуется событиями в СВО. Принимает активное участие в сборе гуманитарной помощи для наших солдат. Лично записала три видеообращения к защитникам Донбасса. И эти видеообращения были переправлены в зону военного конфликта. А ещё она, как педагог, записала видеообращение к подрастающему поколению, и сейчас оно находится на сайте Дома творчества Приморского района Санкт-Петербурга. Готовится к отправке её личное обращение к президенту Путину со словами поддержки в дни предвыборной кампании.

Хочется пожелать, чтобы эта удивительная женщина ещё долго-долго была рядом с нами, чтобы передавала духовный свет от героического поколения победителей, которое сумело отстоять страну, в тяжелейших условиях поднять на ноги новое поколение. А после всего этого ещё и показать нам пример здорового долгожительства.

Пусть у вас в жизни всё будет прекрасно, Агнесса Алексеевна! С днём рождения!

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива Агнессы Щепеткиной