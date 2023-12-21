В Юкках открыли новое общественное пространство

Под звуки фанфар 10 декабря состоялось торжественное открытие общественной территории «Юкковский пруд», благоустроенной в рамках реализации проекта «Построение комфортной городской среды».

Мороз не остановил жителей и гостей муниципального образования, собравшихся, чтобы принять участие в этом важном для поселения событии. Ребята опробовали качели, играли в снежки и с удовольствием пританцовывали под зажигательные номера артистов.

– Мы искренне хотим, чтобы наш «Юкковский пруд» стал точкой притяжения местных жителей и гостей поселения», – сказала глава МО «Юкковское сельское поселение» Ольга Сапожникова.

На импровизированной сцене выступили певец Михаил Матюнин, группа «Звездопад» и народный коллектив – хор русской песни «Юкковские зори», который, как и прежде, своей теплотой и самобытностью согрел сердца всех присутствующих.

Общественная территория станет прекрасным местом отдыха в любое время года – весной, летом, осенью и зимой. Для этого есть все возможности. Опробовать новое пространство можно будет уже совсем скоро: 1 января ночью жители смогут встретить здесь Новый год. В программе: Дед Мороз и Снегурочка, увлекательные номера от творческих коллективов и, конечно же, праздничный салют.

Пресс-служба администрации Юкковского поселения