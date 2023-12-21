В Ленобласти появился новый экологический маршрут

В Ленинградской области открылась 46-я экотропа – «Шесть озер».

«Это туристический маршрут нашего приоритетного проекта «Тропа-47». До конца года планируется открыть еще две тропы – «Озеро Ястребиное» и «Орехово-Ладога» – маршрут по западному берегу Ладожского озера, троп станет 48. Показатель проекта – перевыполним. Общая протяженность обустроенных маршрутов составит 368 км. В планах на 2024 год – новые проекты, новые туристические тропы, обустройство инфраструктуры, содержание трасс, постановка маршрутов на кадастровый учет», – рассказал председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Федор Стулов.

Экологический маршрут «Шесть озёр» – часть регионального приоритетного проекта «Тропа 47», входит в число 7 маршрутов, построенных в 2023 году: водный маршрут «Мир птиц» на территории заказника «Раковые озера», пешеходные маршруты «Гостилицкий», «Березовые острова», «Озеро Ястребиное», велосипедно-пешеходный маршрут «Шесть озёр», велосипедный маршрут по западному берегу Ладожского озера, пешеходный маршрут «Кавголовский» на территории природного парка «Токсовский».

На 2024 год запланировано создание новых троп: «Бухта желтая», «Река Лава», большой кольцевой маршрут в заказнике «Кургальский», водный маршрут «Река Охта» в границах природного парка «Токсовский».

Маршрут «Шесть озёр» проходит через государственный природный заказник «Болото Ламмин-Суо». Вдоль тропы расположены озёра Щучье, Дружинное, Большое и Малое Симагинские, озеро Длинное, Чёрные озера. Маршрут интересен своим разнообразием: туристов ждут таёжный лес, ягодные поляны, ручьи и комфортные базы отдыха, где можно переночевать, взять напрокат спортивный инвентарь, пообедать в ресторане, увидеть необычные арт-объекты, посетить веревочный парк или Историко-этнографический музей-заповедник «Ялкала».

Тропа адаптирована к длительному походу и предлагает уникальный, качественно новый формат активного и полезного отдыха на природе. По ней можно отправиться любым составом. Можно зайти на маршрут в разных местах и преодолеть любой его отрезок – он линейный, годится и для пеших походов, и для велосипедных. Зимой здесь можно ходить на лыжах. Объекты инфраструктуры установлены на всем его протяжении – это указатели, места для отдыха и информационно-просветительские стенды, которые помогут узнать больше о природе Карельского перешейка.

Пресс-служба областного правительства