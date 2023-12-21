Во Всеволожском районе подвели итоги года педагога и наставника

Год педагога и наставника завершился во Всеволожском районе торжественной церемонией, для многочисленных участников которой распахнул двери Муринский центр образования № 2. Руководит этим образовательным учреждением с момента его открытия директор Александр Георгиевич Деревянко.

Подвести итоги года в гостеприимную школу на бульваре Менделеева приехали учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования и Школ искусств; молодые специалисты и их наставники; победители конкурсов профессионального мастерства.

В адрес педагогов района в этот день было сказано много теплых слов – и по праву. Они слаженно, как настоящая команда, работали весь прошедший год. Многие из них заслужили поощрения и аплодисментов коллег. Учителям, подготовившим выпускников-стобалльников и победителей олимпиад, впервые были вручены денежные премии Главы администрации Всеволожского района.

Слово «впервые» прозвучало на мероприятии ещё раз, когда на сцену пригласили педагогов для вручения знака «Почётный педагог Всеволожского муниципального района Ленинградской области». Это звание персонально присваивается высокопрофессиональным педагогам образовательных учреждений, имеющим высшую квалификационную категорию и работающим в районе 25 и более лет.

Нагрудные знак и удостоверения вручали В.И. Реброва, председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, А.Л. Воропаев, врип главы администрации Всеволожского района, И.П. Федоренко, председатель комитета по образованию.

В следующем блоке отмечали и награждали победителей и лауреатов конкурсных мероприятий, проходивших в осенне-летний период 2023 года. На сцену пригласили четырнадцать человек!

Особой любовью в педагогической сообществе пользуется молодое пополнение. В этом году во Всеволожский район пришли работать 105 молодых специалистов – учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования. Некоторые из них ещё в студенческие годы стали участниками инновационного образовательного проекта «Команда школьных педагогов «под ключ» – инновационной технологии подготовки выпускников РГПУ им. А.И. Герцена к реализации актуальных задач современной школы и сопровождения молодых учителей на этапе «входа» в профессию. В районе две таких команды – в Бугровском центре образования № 2 и в Кудровской школе № 3.

Свою долю славы получили на торжественном мероприятии педагоги дошкольных учреждений, специалисты дополнительного образования, а также наставники юных музыкантов и художников.

Аплодисментами наградили участники встречи заслуженных учителей Российской Федерации, которые пользуются огромным уважением своих коллег.

По традиции чествовали на итоговом мероприятии Года команды знаний педагогические династии Всеволожского района.

Соб. инф.

Фото Антона КРУПНОВА