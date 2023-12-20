Юная шахматистка из Кудрово выиграла Кубок России 

С 5 по 12 декабря в Ярославской области проходил финальный этап соревнований на Кубок России по шахматам. Сюда приехали сильнейшие шахматисты страны, набравшие наибольшее количество баллов на предыдущих этапах соревнований. В каждой возрастной категории за победу боролись восемь шахматистов.

В восьмерку финалистов попала и воспитанница ШК «Дебют» из Кудрово Варвара Попенкова (тренер В.В. Волков). Она выступала в возрастной категории до 13 лет. Чтобы попасть в финал, юной шахматистке пришлось победить на этапе ДКР «Петербургское лето», завоевать серебро в Казани на Мемориале Нежметдинова и блестяще сыграть на турнире в Ижевске.

Турнир проводился по круговой системе, и каждому спортсмену предстояло пройти семь туров с классическим контролем времени (90 минут на партию + 30 секунд добавления на каждый ход). Варвара Попенкова, набрав 5,5 очка в семи партиях, с отрывом всего в пол-очка обошла сразу трех основных конкуренток и стала обладателем Кубка России.

Александр СОРОКИН